Agroempaques tiene más de 40 años en el mercado. (Foto: Difusión)
La agroexportadora peruana , con prioridad en el mercado asiático. Actualmente, sus productos se consumen en América del Norte, América del Sur, Europa, Asia y Oceanía.

“Queremos aumentar penetración en los principales mercados del exterior, especialmente en Asia, mediante el procesamiento y exportación de palta congelada con tecnología HPP y arándano IQF. Se trata de productos naturales, sin aditivos, que preservan el sabor, la textura y el valor nutricional de la fruta fresca”, señaló su gerente general, José Carranza a la.

La compañía con más de 40 años en el mercado, tiene una planta de procesamiento cerca del puerto del Callao, ; ello, con una capacidad instalada de hasta 350 contenedores por campaña.

Empresa busca mayor penetración en Asia con palta congelada. (Foto: Pixabay/Juraj Varga).
Diversificación de portafolio

Agroempaques inició operaciones comercializando arándanos frescos, siendo que luego incorporó el negocio de la cadena de frío y desde hace algunos años ofrecen el servicio de maquila de fruta congelada para exportación.

La compañía presta servicios a empresas exportadoras, , y palta en presentaciones de 150, 250 y 500 gramos, y de uno y cuatro kilogramos. Sus clientes proporcionan sus fichas técnicas y desarrollan el producto, según las especificaciones.

En la cartera de la empresa figuran la pulpa de palta; además, del arándano, mango y fresa congelado.

