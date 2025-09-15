Mariposa Andina procesa productos IQF y pulpas de arándanos, fresa, maracuyá, chirimoya, lúcuma y frutas étnicas. (Foto: Difusión)
La , incorporará nuevas líneas de pasteurizados y asépticos, de modo de ampliar su portafolio. Actualmente, cuenta con tres salas de congelado y una exclusiva para.

La directora ejecutiva de la compañía, Graciela Trujillo, señaló que el año pasado la empresa introdujo a su cartera la piña orgánica procesada en un circuito propio con túnel y empaque independiente, y este 2025 prepara el ingreso de arilos de granada.

“Nuestra empresa está avanzando en la incorporación de nuevas líneas de proceso y en el lanzamiento de productos que le permitirán seguir consolidando su presencia en el mundo”, añadió Trujillo, a la.

En esa línea, la ejecutiva sostuvo que espera finalizar el año con un incremento de 30% en sus despachos internacionales. De momento, la firma procesa productos IQF y pulpas de arándanos, fresa, maracuyá, chirimoya, lúcuma y frutas étnicas, siendo que el 90% de sus ventas corresponde a exportaciones, que tienen como destinos Chile, Estados Unidos y países de Europa y Asia.

Operaciones de la empresa

Mariposa Andina fue creada en el 2005 con la compra de dos fundos en la Irrigación Santa Rosa (Huaura) destinadas a la siembra de lúcuma. Inicialmente, sus operaciones se centraron en la exportación a través de maquila.

Posteriormente, amplió su portafolio con pulpas de maracuyá, mango y lúcuma, y construyó su planta en el .

