La exportación peruana de productos orgánicos entre enero y abril del presente año sumó US$ 321.3 millones, cantidad superior en 48.6% respecto al similar periodo del 2024, indicó hoy el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (Cien-Adex).

El reporte Exportación de Productos Agrícolas Orgánicos indica que el cacao, plátanos y mangos orgánicos concentraron el 46.5% del total. El cacao (US$ 69.4 millones) experimentó un crecimiento exponencial de 277.3%, los plátanos (US$ 41.1 millones) se contrajeron 6.9% y los mangos (US$ 38.7 millones) lograron un alza de 309%

Otros productos fueron el café orgánico (US$ 32.2 millones), jengibre (US$ 29.2 millones), quinua (US$ 27.4 millones), chocolates (US$ 25 millones), arándanos (US$ 16 millones), palta (US$ 13.4 millones) y piña (US$ 4 millones).

Principales productos y mercados

Con una participación de 45% del total, Estados Unidos se consolidó como el principal destino, al sumar pedidos por US$ 144.5 millones. Otros fueron Países Bajos (US$ 41.6 millones), Italia (US$ 34.2 millones), Canadá (US$ 23 millones) y Alemania (US$ 15.2 millones).

En los cuatro meses analizados, Junín lideró el ranking de regiones exportadoras de alimentos orgánicos, con US$ 58.2 millones, principalmente por el jengibre (US$ 26 millones) y el cacao (US$ 12.3 millones).

Piura (US$ 51.1 millones) se ubicó en el segundo lugar, siendo los plátanos (US$ 31.3 millones) y los mangos (US$ 16.6 millones), los más resaltantes.

La tercera ubicación fue para Ica (50.1 millones de dólares), gracias a su chocolate orgánico (24.4 millones de dólares) y a su cacao (14.5 millones de dólares). A continuación, se ubicaron Lima (47.5 millones de dólares) y San Martín (20.1 millones de dólares), seguidas de otras.

Se debe señalar que en el primer cuatrimestre del año un total 300 empresas peruanas de diversas zonas del país exportaron productos agrícolas orgánicos a 57 mercados internacionales, uno menos respecto al 2024.

¿Qué presentaciones destacaron más?

La presentación ‘en grano’ fue la más destacada, al alcanzar 109.3 millones de dólares, teniendo al cacao (US$ 47.1 millones) como el más importante de esta modalidad, con un crecimiento exponencial de 374.6%. Otros fueron el café, quinua, chía y jojoba, entre otros.

También se despachó ‘en fresco’ (US$ 107.1 millones). Los plátanos (US$ 40.5 millones), jengibre (US$ 25.2 millones), arándanos (US$ 16 millones), paltas (US$ 13.4 millones) y el mango (US$ 6.3 millones), fueron los más relevantes.

Otras presentaciones fueron: congelado (US$ 30.8 millones), polvo (US$ 13 millones), deshidratado (US$ 11.1 millones) y otras (50 millones de dólares) que incluyen jugos, pasta, concentrados y conservas.

