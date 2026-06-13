La cadena proyecta una nueva etapa de expansión para el 2026 y 2027, con foco en mercados internacionales antes que en nuevas aperturas en Perú. (Foto: La Cuadra de Salvador/ sede La Molina)
La cadena proyecta una nueva etapa de expansión para el 2026 y 2027, con foco en mercados internacionales antes que en nuevas aperturas en Perú. (Foto: La Cuadra de Salvador/ sede La Molina)
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Sandra Reyes
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La Cuadra de Salvador, cadena peruana de steakhouse especializada en carnes premium, alista una nueva etapa de crecimiento para el 2026 y 2027. Tras su incursión en Madrid, España, la compañía priorizará su expansión internacional con la evaluación de un nuevo mercado, mientras analiza oportunidades en nuevos distritos de Lima y en el interior del país. Además, impulsará mejoras en trazabilidad y cadena de frío, y evaluará nuevos formatos de locales. ¿Qué planes “cocina”?

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