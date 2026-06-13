En el 2025, La Cuadra de Salvador registró un crecimiento de alrededor de 20% en ventas frente al 2024, tras revertir un inicio de año desafiante con un mejor desempeño en el segundo semestre. Según Pedro Pablo Pazos, CEO de la compañía, el avance estuvo impulsado por la consolidación de su local de La Molina y un aumento en la cantidad de clientes y frecuencia de visita. Como fortaleza, destacó la importación directa de carnes por su “trazabilidad, control de calidad y precios más competitivos”. En contraste, la inseguridad, la incertidumbre política y un verano prolongado afectaron al sector.

La cadena espera crecer alrededor de 25% durante el 2026. (Foto: Leonardo Ledesma/ El Comercio)

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Expansión internacional como prioridad

Para el 2026, La Cuadra de Salvador proyecta alcanzar ventas cercanas a S/50 millones, lo que representaría un crecimiento de alrededor de 25%. Con este objetivo, la marca ha puesto el foco de su expansión fuera del Perú y ya trabaja en un anteproyecto para ingresar a un nuevo mercado entre Latinoamérica y Norteamérica. “La expansión este 2026 ya no será local, sino enfocada hacia afuera”, afirmó Pedro Pablo Pazos, CEO de la cadena, quien precisó que el crecimiento internacional se desarrollará mediante inversión directa y no a través de franquicias.

La estrategia se apoya en la experiencia obtenida en Madrid, donde la empresa opera un restaurante desde el cual ha validado su propuesta gastronómica. “Ya tenemos presencia en Madrid y eso nos enseñó que nuestra propuesta viaja bien”, señaló Pazos. En esa línea, la compañía evalúa formatos más compactos para el exterior, con capacidad para entre 60 y 80 personas, priorizando una mayor rotación.

La empresa reforzará la trazabilidad y la cadena de frío como parte de su estrategia operativa. (Foto: GEC)

Evalúan expandirse en Lima y provincias a largo plazo

Aunque la prioridad de expansión para el 2026 está puesta en el extranjero, La Cuadra de Salvador mantiene bajo evaluación nuevas ubicaciones en Lima. Sin embargo, la compañía avanza con cautela para evitar una eventual canibalización entre sus locales. Según explicó Pedro Pablo Pazos, la apertura de su sede en La Molina impactó el flujo de clientes de Chacarilla debido a la cercanía entre ambos establecimientos, una experiencia que hoy condiciona el análisis de futuras ubicaciones. “Estamos bien cubiertos en Lima”, afirmó.

Sobre una eventual expansión fuera de Lima, la empresa ve mayor potencial en el norte del país. “El norte, yo preferiría más ir al norte antes que a Arequipa”, señaló Pedro Pablo Pazos, al destacar el crecimiento del consumo de carnes en esa zona. Sin embargo, indicó que estos planes se mantienen a largo plazo, ya que la recuperación de la inversión de un restaurante puede tomar entre tres y cuatro años en un contexto de incertidumbre política.

Foco en trazabilidad y cadena de frío

Uno de los principales focos de La Cuadra de Salvador para el 2026 será ganar eficiencia en la importación de carnes, fortaleciendo la trazabilidad y la cadena de frío. Según explicó Pazos, esta estrategia busca reforzar el control de calidad del producto desde su origen hasta los restaurantes. La compañía importa directamente carne estadounidense Prime Angus y carne argentina, una de sus principales ventajas competitivas.

Además, la compañía trabaja con carne argentina refrigerada, que llega al país sin congelarse y mantiene la cadena de frío desde el origen hasta la mesa. Esta apuesta cobra relevancia en un contexto en el que el costo de importar carne estadounidense se ha duplicado.

Formatos de tiendas en Perú y el extranjero

La Cuadra de Salvador continuará explorando formatos de locales adaptados a las características de cada mercado. En Perú, uno de los principales referentes de la cadena es su sede de La Molina, que demandó una inversión de entre S/4 millones y S/5 millones. El local cuenta con tres niveles y un rooftop con música en vivo y promociones de bebidas, un concepto que surgió ante la limitada oferta de entretenimiento en el distrito.

Para sus proyectos internacionales, la cadena evalúa formatos más compactos que los que opera en Perú. Mientras sus locales locales tienen entre 800 y 2,000 metros cuadrados, en el exterior apuesta por establecimientos con capacidad para entre 60 y 80 personas. “Afuera somos más cautelosos”, señaló Pazos, al destacar que buscan una mayor rotación.