LinkedIn se consolida como la vitrina de los líderes empresariales. Foto: Difusión
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Karen Guardia Quispe
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Las redes sociales, y especialmente LinkedIn, se han convertido en los últimos años en la principal vitrina para que los CEO construyan su marca personal. Ya no solo utilizan la plataforma para compartir noticias o emitir opiniones, sino que se han consolidado como voceros de sus industrias, capaces de generar comunidades que comentan, comparten e interactúan con sus publicaciones. En ese contexto, Edición Limitada presentó por tercer año consecutivo el Ranking Líderes B2B 2026. ¿Qué atributos les permitieron posicionarse entre los referentes con influencia?

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