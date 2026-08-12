Luis Felipe Gamarra, director general de Edición Limitada, explicó a Gestión que el ranking nació en 2024 con el objetivo de medir la influencia digital de los líderes empresariales a partir de indicadores cuantificables. Precisó que, a diferencia de las marcas de consumo masivo, dirigidas al público final, los ejecutivos de servicios profesionales —como tecnología, consultoría, derecho, recursos humanos y formación ejecutiva— construyen su reputación en un ámbito más discreto, pero igualmente determinante: la conversación entre pares, clientes y aliados estratégicos.

En esta edición, el análisis alcanzó a 110 ejecutivos, revisó 2,270 publicaciones y procesó más de 24,000 datos, incorporando por primera vez la categoría de escuelas de posgrado, con lo que el estudio abarca cinco sectores. “Hoy buscamos reconocer aquello que realmente distingue a un líder digital: no el tamaño de su audiencia, sino la constancia y la calidad de la conversación que genera”, indicó Gamarra.

El análisis evalúa exclusivamente la actividad en LinkedIn mediante una metodología basada en seis indicadores, que en conjunto comprenden 14 variables . Los indicadores son: número de seguidores (25% del puntaje), promedio de compartidos (24%), promedio de comentarios (16%), total de publicaciones (15%), Índice de Consistencia Mensual (ICM), que mide la presencia sostenida a lo largo del año (10%), y promedio de reacciones (10%).

“Con esa ponderación se construye el puntaje final del ranking, por lo que todos los resultados responden únicamente a datos medibles y no a criterios subjetivos”, reiteró. En total, se analizó más de 250 empresas y se concentró en cinco categorías: tecnología, servicios empresariales, consultoría de recursos humanos, servicios legales y escuelas de posgrado.

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¿Cuales son los principales resultados del ranking?

En tecnología, el primer lugar fue para Marcelo Castiglione, CEO de Sonda, quien obtuvo 537.5 puntos, consolidándose como el líder de la categoría. Le siguieron Ignacio Pascual (SAP), con 415.1 puntos, y Spencer Friedman (Culqi), con 362.3 puntos. El top 10 también incluye a ejecutivos de Hitss, Ricoh, TSC, PedidosYa, Canvia, Kyndryl y Microsoft.

En cambio, en la categoría de servicios empresariales, Paulo Pantigoso, country managing partner de EY, ocupó el primer lugar con 522.4 puntos, seguido por Augusto Gutiérrez (Gleeds), con 399.5 puntos, y Enrique Pérez Barba (AC Corp), con 358.2 puntos. El ranking también reúne a líderes de Astara, Indra, NTT Data, Tgestiona, Deloitte, Mace y McKinsey & Company.

Mientras que, en recursos humanos, Ignacio Brain, director ejecutivo de Michael Page, volvió a liderar el ranking con 405.3 puntos, manteniendo la posición alcanzada en la edición anterior. Lo acompañan Eduardo Dancourt (Prosegur), con 298.2 puntos; Walter Hernández (Adecco), con 283 puntos; y Juan Carrasco (Overall), con 258.5 puntos.

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La mayor diferencia del estudio se observa en servicios legales, donde Jorge Toyama, socio de Vinatea & Toyama , lideró no solo su categoría, sino todo el ranking general, al alcanzar 901.9 puntos, más del doble del segundo puesto . Detrás se ubicaron Mauricio Olaya (Estudio Muñiz), con 417.3 puntos; Luis Vinatea (Vinatea & Toyama), con 388.2 puntos; y Guillermo Ferrero (Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría), con 362.7 puntos.

“ Jorge Toyama es el ejecutivo con mayor interacción de todo el estudio. Es el único que se acerca a los 1,000 puntos ”, dijo el experto.

La nueva categoría de escuelas de posgrado fue encabezada por Liliana Alvarado, directora de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), con 420.5 puntos. Completan los primeros lugares Claudia Valdivia (UTEC), con 380.6 puntos; Elsa Del Castillo (Universidad del Pacífico), con 343.8 puntos; y Jorge Merzthal (ESAN), con 337.5 puntos.

El factor Toyama: la fórmula que lo distingue

Si bien el ranking está dividido en cinco categorías, el estudio identificó un líder que sobresale sobre el resto del universo analizado por tercer año consecutivo. Se trata de Jorge Toyama, socio de Vinatea & Toyama, quien encabezó el ranking consolidado con 901.9 puntos, muy por encima del segundo lugar, ocupado por Marcelo Castiglioni (Sonda), con 537.5 puntos, y del tercero, Paulo Pantigoso (EY), con 522.4 puntos .

Su liderazgo también se refleja en los principales indicadores de interacción de LinkedIn. Registró la publicación con más reacciones del período (1,977), el mayor número de compartidos (106) y el nivel de interacción más alto (2,311 interacciones), confirmando el fuerte vínculo que mantiene con su comunidad.

“Su comunidad responde de manera muy activa al contenido que publica y eso se refleja en prácticamente todos los indicadores que evaluamos”, remarcó Gamarra. De acuerdo con el especialista, el desempeño de Toyama no responde a una estrategia sostenida de generación de contenido.

“ Lo que más lo diferencia es la cantidad de publicaciones y el uso del formato video. Publica entre 14 y 16 veces al mes, es decir, tres o cuatro veces por semana, y además incorpora videos de forma constante. Es uno de los pocos líderes B2B que utiliza ese formato con regularidad y su comunidad interactúa con ese contenido ”, detalló.

Más allá del número de seguidores, Gamarra señaló que la combinación entre la frecuencia de publicación, la diversidad de formatos y el nivel de interacción de la audiencia explica por qué el abogado prácticamente duplica el puntaje de sus competidores en el ranking consolidado.

En esa línea, destacó que el socio de Vinatea & Toyama lidera tanto la categoría de Servicios Legales como el ranking consolidado, con una posición dominante en el ecosistema B2B peruano. Precisó que registra la comunidad más grande del universo analizado, con 47,429 seguidores, además de 154 publicaciones.

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El estudio también evidenció cambios frente a las ediciones anteriores. Uno de los casos más destacados es el de Jorge González, managing director de Astara, quien registró el mayor crecimiento de seguidores del último año, con un incremento de 41% respecto al inicio del período evaluado, pasó de 2,506 a 3,543 seguidores. Además, consiguió la publicación con más comentarios del estudio, al alcanzar 415.

Otro de los avances más notorios corresponde a Marcelo Castiglione, CEO de Sonda. El ejecutivo pasó del décimo al primer lugar en la categoría Tecnología y alcanzó el segundo puesto del ranking consolidado, con 537.5 puntos, luego de fortalecer su estrategia de contenidos e incrementar en 24% su comunidad en LinkedIn.

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“Es un caso interesante porque se nota un esfuerzo por generar contenido de manera consistente y desarrollar una comunidad mucho más activa. Cada publicación que realiza se comparte, en promedio, 21 veces. Su caso demuestra que, en LinkedIn B2B, la resonancia vale más que el volumen”, anotó Gamarra.

En materia de interacción, Andrés Kuan-Veng, socio de Rubio Leguía Normand, fue el ejecutivo que más creció, con un incremento de 149%, seguido por Michelle Barclay, socia de CMS Grau, con un aumento superior al 135%. Por su parte, Ignacio Brain, director ejecutivo de Michael Page, incrementó sus niveles de interacción en 63%.

Entre los ejecutivos con el mayor avance figura Eduardo Dancourt, director general de Prosegur, quien recibió el reconocimiento al mayor crecimiento. Durante el período analizado pasó de publicar 28 contenidos a más de 80, casi triplicando su ritmo de generación de contenido. Paralelamente, aumentó su comunidad en 16%, elevó en 42.9% el promedio de comentarios por publicación, sumó cerca de 1,000 nuevos seguidores y escaló 11 posiciones en el ranking consolidado.

“Es un ejecutivo que entendió la importancia de mantener una comunidad activa”, expresó el vocero. Agregó que este desempeño refleja el principal mensaje de esta edición del estudio. “La presencia digital no es un privilegio heredado, sino una decisión que se toma y se sostiene. Dancourt no tenía la mayor comunidad ni el mayor puntaje de partida; tenía la voluntad de aparecer, con constancia, durante todo el año”, alegó.

¿Cómo convertirse en líder digital B2B?

A partir de los resultados, Edición Limitada identificó una serie de patrones comunes entre los ejecutivos con mejor desempeño. El principal es que la constancia pesa más que la viralidad. “No basta con tener uno o dos posteos virales al año; lo importante es sostener una presencia permanente con entre 12 y 20 publicaciones mensuales que mantengan la conversación con la comunidad”, aconsejó el vocero.

El estudio también concluye que compartir contenido con un aporte propio genera mayor impacto que limitarse a republicar publicaciones de terceros. “Antes veíamos muchos reposts sin comentarios; ahora los ejecutivos están aportando su propia visión y eso mejora la interacción”, remarcó.

Otro hallazgo es que una comunidad pequeña pero participativa puede generar mejores resultados que una audiencia numerosa, pero pasiva. “Puedes tener 30,000 seguidores, pero si no interactúan con tu contenido, el impacto es limitado. En cambio, una comunidad más pequeña, pero que comenta, comparte y conversa, termina generando una reputación digital mucho más sólida”, subrayó.

El análisis también identificó un comportamiento estacional en LinkedIn. Septiembre y marzo concentraron la mayor actividad de publicaciones, mientras que entre diciembre y febrero la producción de contenido disminuyó, coincidiendo con el período de vacaciones de verano.

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¿Qué viene? Tras incorporar este año la categoría de escuelas de posgrado, Edición Limitada proyecta ampliar el alcance del estudio hacia otros perfiles ejecutivos dentro del ecosistema B2B . “Estamos evaluando incorporar en próximas ediciones a líderes de áreas de marketing. Son ejecutivos que también tienen una presencia muy importante en LinkedIn y cumplen un rol clave tanto en la generación de negocios como en la construcción de marca empleadora”, adelantó Gamarra.

El director de Edición Limitada también anticipó un cambio generacional en el liderazgo digital empresarial. “Cada vez vemos más ejecutivos jóvenes que son nativos digitales y entienden LinkedIn como un espacio natural para construir comunidad. Esa tendencia seguramente hará que el ranking incorpore nuevos protagonistas en los próximos años”, concluyó.

FICHA TÉCNICA

Periodo de análisis: del 1 de junio de 2025 al 31 de mayo de 2026

del 1 de junio de 2025 al 31 de mayo de 2026 Empresas evaluadas (filtradas por facturación): 250

250 Ejecutivos analizados en LinkedIn: 110

110 Variables de medición: 6 indicadores

6 indicadores Datos individuales recopilados: más de 24,000