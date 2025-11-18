Evalúa a 40 ejecutivos peruanos con mayor influencia digital en LinkedIn. (Foto: Stock)
Sandra Reyes
La presencia digital se ha vuelto un pilar estratégico para los ejecutivos del mundo B2B, especialmente en plataformas como LinkedIn, donde la confianza y la reputación se construyen a partir del conocimiento compartido. En ese contexto, Edición Limitada presentó la segunda edición del Ranking Líderes B2B 2025, un estudio que identifica a los 40 ejecutivos con mayor influencia digital en el país, pertenecientes a los sectores de tecnología, servicios empresariales, legales y recursos humanos.

