El proceso de rebranding profesional debe verse como una inversión a mediano y largo plazo, según expertas. Foto: Pexels
El proceso de rebranding profesional debe verse como una inversión a mediano y largo plazo, según expertas. Foto: Pexels
Únete a nuestro canal
Newsletter empleo
Fernando Cuadros Concha
mailFernando Cuadros Concha

El dinamismo del mercado laboral y el avance de tecnologías incipientes como la Inteligencia Artificial (IA) generan la necesidad de adaptación hacia una nueva profesión o carrera. Aquí, el rebranding juega un rol fundamental para ordenar nuestra propuesta de valor.

TE PUEDE INTERESAR

¿Política fiscal para el empleo: oportunidad o espejismo?
Empleo en Lima lo deja claro: título universitario “marca pauta” para conseguir trabajo
¿Miedo a perder un empleo por estar embarazada?: Estos son tus derechos laborales
Más de 7.5 millones de peruanos no trabajan ni buscan empleo

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.