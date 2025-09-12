Embarazo. (Foto: Pexels)
Embarazo. (Foto: Pexels)
Únete a nuestro canal
Newsletter Empleo
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

En muchos casos, por desconocimiento, algunos empleadores no respetan los de las trabajadoras gestantes o de aquellas que acaban de dar a luz. Para evitar que se vulneren sus planes personales y profesionales, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboralrecordó los seis principales derechos que protegen a las mujeres en periodo de embarazo y postparto. En esta nota te contamos.

Solo entre el 2024 y 2025, la Sunafil recibió cerca de 400 denuncias por incumplimiento de derechos laborales de madres trabajadoras. De ese total, 47 casos concluyeron en resoluciones firmes en primera y segunda instancia, imponiéndose multas que en conjunto superan los S/ 8.6 millones a las empresas infractoras.

LEA TAMBIÉN: Sunafil ayudará a la Fiscalía a buscar sanciones penales por accidentes laborales mortales

Principales derechos

1. El descanso pre y postnatal: corresponden 49 días antes y 49 días después del parto. Estos días se consideran como efectivamente laborados para acceder a la CTS, y utilidades. Asimismo, en caso la trabajadora haya tenido un caso de parto múltiple o el nacimiento de un hijo con discapacidad, tendrá 30 días adicionales de descanso.

2. Permiso de lactancia materna: incluye una hora diaria para que la trabajadora dé de lactar a su hijo, hasta que cumpla un año. Puede fraccionarse en dos periodos de 30 minutos. Ese tiempo también se considera efectivamente laborado.

3. Protección contra el despido: se considera despido nulo si se produce por , parto o lactancia. Esta protección también es aplicable a las trabajadoras que se encuentran en periodo de prueba o con contrato a tiempo parcial.

4. Igualdad salarial: está prohibida toda discriminación directa o indirecta vinculada a embarazo, maternidad o responsabilidades familiares.

5. Lactarios en los centros de trabajo: son obligatorios en empresas con 20 o más mujeres en edad fértil (rango de edad: 15 y 49 años). Deben contar con condiciones mínimas: área de 7.5 m², privacidad, refrigeración, agua potable, ventilación e higiene. El tiempo de uso (mínimo 1 hora diaria) es considerado como efectivamente laborado.

TE PUEDE INTERESAR

Por qué es importante llevar un buen control de la glucosa durante el embarazo
Mujeres que gestan para otros sufren más complicaciones severas durante embarazo
El cerebro de la mujer disminuye de tamaño durante el embarazo

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.