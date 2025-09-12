En muchos casos, por desconocimiento, algunos empleadores no respetan los derechos laborales de las trabajadoras gestantes o de aquellas que acaban de dar a luz. Para evitar que se vulneren sus planes personales y profesionales, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) recordó los seis principales derechos que protegen a las mujeres en periodo de embarazo y postparto. En esta nota te contamos.

Solo entre el 2024 y 2025, la Sunafil recibió cerca de 400 denuncias por incumplimiento de derechos laborales de madres trabajadoras. De ese total, 47 casos concluyeron en resoluciones firmes en primera y segunda instancia, imponiéndose multas que en conjunto superan los S/ 8.6 millones a las empresas infractoras.

Principales derechos

1. El descanso pre y postnatal: corresponden 49 días antes y 49 días después del parto. Estos días se consideran como efectivamente laborados para acceder a la CTS, gratificaciones y utilidades. Asimismo, en caso la trabajadora haya tenido un caso de parto múltiple o el nacimiento de un hijo con discapacidad, tendrá 30 días adicionales de descanso.

2. Permiso de lactancia materna: incluye una hora diaria para que la trabajadora dé de lactar a su hijo, hasta que cumpla un año. Puede fraccionarse en dos periodos de 30 minutos. Ese tiempo también se considera efectivamente laborado.

3. Protección contra el despido: se considera despido nulo si se produce por embarazo, parto o lactancia. Esta protección también es aplicable a las trabajadoras que se encuentran en periodo de prueba o con contrato a tiempo parcial.

4. Igualdad salarial: está prohibida toda discriminación directa o indirecta vinculada a embarazo, maternidad o responsabilidades familiares.

5. Lactarios en los centros de trabajo: son obligatorios en empresas con 20 o más mujeres en edad fértil (rango de edad: 15 y 49 años). Deben contar con condiciones mínimas: área de 7.5 m², privacidad, refrigeración, agua potable, ventilación e higiene. El tiempo de uso (mínimo 1 hora diaria) es considerado como efectivamente laborado.