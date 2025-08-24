Especialistas recuerdan que convivir sin matrimonio civil no garantiza los mismos derechos patrimoniales ni sucesorios que un matrimonio formal. Foto: Andina/ Referencial.
Especialistas recuerdan que convivir sin matrimonio civil no garantiza los mismos derechos patrimoniales ni sucesorios que un matrimonio formal. Foto: Andina/ Referencial.
En el Perú, cada vez es más común que las parejas opten por convivir sin formalizar su relación mediante el matrimonio civil. Sin embargo, esta decisión no solo implica cuestiones personales, sino también legales y patrimoniales. La unión de hecho —reconocida por la Ley 30007 desde 2013— otorga ciertos derechos similares a los del matrimonio, como acceso a herencia, pensión de viudedad y beneficios de salud, siempre que cumpla con requisitos específicos y esté debidamente registrada.

