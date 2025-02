El procedimiento de repartición de una herencia es un proceso legal que debe llevarse a cabo de acuerdo con la normativa vigente para asegurar que los bienes de una persona fallecida se distribuyan de manera justa entre los herederos. Este proceso involucra la validación del testamento, la identificación de los bienes a repartir y la determinación de los derechos de cada heredero.

En este contexto, resulta importante comprender los pasos clave que conforman este proceso y las implicaciones legales que pueden surgir durante la repartición de una herencia.

Para ello, Gestión se comunicó con dos abogados especialistas en la materia, quienes durante el desarrollo de esta nota, resolverán todos los aspectos y dudas en torno a la repartición de una herencia.

¿EN QUÉ CONSISTE LA HERENCIA? ¿QUIÉNES PARTICIPAN DE ELLA?

En el marco de la herencia, se encuentran los herederos forzosos, reconocidos legalmente como beneficiarios obligatorios, y los legatarios, designados por el testador según su voluntad.

La herencia comprende todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona que al fallecer, se transfieren a sus herederos o legatarios.

ETAPAS DEL PROCESO HEREDITARIO

1. Apertura de la sucesión

La sucesión hereditaria se inicia con la muerte del causante. Este hecho marca la apertura de la sucesión, momento en el cual el patrimonio del fallecido queda sin titular y debe ser transferido a otra persona para que ejerza dicha titularidad.

2. La vocación hereditaria

La vocación hereditaria es el llamado general que se realiza a todas las personas que podrían tener derecho a heredar los bienes del fallecido.

3. La delación: aceptación y renuncia de la herencia

La delación de la herencia es el ofrecimiento de la misma a aquellos que han sido llamados a suceder al causante desde el momento de la apertura de la sucesión. Vale precisar que la delación no implica la adquisición de la herencia, sino que supone el llamado a aceptarla o rechazarla.

4. Asignaciones en propiedad a los herederos

La asignación de la herencia a los herederos puede realizarse de distintas formas, una de ellas mediante la partición vía permuta. Esta opción se da cuando el testador no ha realizado la partición de sus bienes en el testamento, dejando esta tarea en manos de sus herederos.

¿QUIÉNES SON LOS HEREDEROS FORZOSOS?

Los herederos forzosos son aquellas personas ligadas al causante por vínculos consanguíneos o matrimoniales. Entre ellos se encuentran el cónyuge, siempre y cuando esté vivo al momento del fallecimiento, y los hijos.

En caso de que los hijos hayan fallecido, serán los nietos quienes hereden por representación. En ausencia de hijos, la herencia recaerá en los padres, abuelos y demás familiares colaterales, como hermanos y sobrinos. Estos últimos solo heredan si no hay descendientes, ascendientes ni cónyuge.

Al consultar con Fernando Cuadros, especialista en derecho civil y sucesiones, el abogado explicó que el orden de sucesión es claro y se establece en el artículo 816 del Código Civil.

El Artículo 816 establece el siguiente orden de sucesión:

Hijos y descendientes. Padres y ascendientes (si no hay descendientes). Cónyuge o conviviente. Parientes colaterales hasta el cuarto grado (solo si no hay ascendientes ni cónyuge). El Estado en última instancia (Artículo 830).

“El artículo 816 del Código civil establece un orden de sucesión. En ese primer orden están los hijos y descendientes. El Código Civil establece que el cónyuge o conviviente, va a heredar una parte igual que la de un hijo. El orden de sucesión es excluyente”, remarcó Cuadros, integrante del estudio de abogados Iura Lex.

¿TODOS LOS HIJOS RECIBEN HERENCIA DE SUS PADRES?

Es preciso decir que, no todos los hijos reciben necesariamente la herencia de sus padres. Existen situaciones en las que los padres deciden su exclusión del testamento, únicamente por indignidad (Artículo 667) o desheredación (Artículo 744).

El testador no puede excluir arbitrariamente a un heredero forzoso salvo por las causales previstas en la ley.

“Es un acto tan libre, que al testador se le permite, en circunstancias excepcionales, y con observancia de un procedimiento, excluir a un heredero forzoso de la sucesión”, mencionó por su parte el abogado Leysser León, miembro de la firma de Abogados Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría.

Es preciso aclarar que un hijo puede impugnar la desheredación si no se prueba una causal legal.

¿QUÉ PASA SI UNA PERSONA NO ESTÁ INCLUIDA EN LA HERENCIA?

En el caso que una persona no haya sido incluida en la herencia, esta tiene la opción de presentar una petición de herencia. El trámite se realiza por vía judicial y no cuenta con plazo límite para iniciarlo. Cabe mencionar que según el Artículo 664, la acción de petición de herencia es imprescriptible.

La petición de una herencia es un recurso legal que permite a una persona reclamar su derecho a ser incluida en una herencia, ya sea porque no fue mencionada en el testamento o porque considera tener derecho a una porción mayor a la concedida.

¿CÓMO SE CALCULA EL PORCENTAJE DE UNA HERENCIA?

Para el cálculo de porcentajes de una herencia, el testamento es el documento clave que establece la distribución de los bienes del fallecido.

Cuando se elabora el testamento, es fundamental considerar que un tercio de los bienes se considera de libre disposición, esto quiere decir, que el testar decidirá libremente a quién asignarlo.

En caso el fallecido no tenga hijos ni cónyuge, pero sus padres se encuentren vivos, la mitad de la herencia se destinará a ellos, y la otra mitad será de libre disposición.

En cuanto a los hijos nacidos fuera del matrimonio o de una unión de hecho, estos también pueden ser incluidos en la herencia.

En resumen, el cálculo de los porcentajes de la herencia dependerá de varios factores, tales como la existencia o no de un testamento, la presencia de herederos forzosos y de otros familiares con derecho a herencia.

¿QUÉ SUCEDE CON LAS DEUDAS QUE DEJA EL FALLECIDO?

Cuando una persona fallece deja una herencia que se constituye por la masa hereditaria, la cual comprende bienes, derechos y obligaciones. Respecto a este último punto, las deudas que pueda tener el causante serán pagadas con los bienes de la herencia, sin comprometer el patrimonio personal del heredero.

“Si un fallecido deja 300 mil soles en bienes, tiene 2 hijos y deja una deuda de 100 mil soles, esa deuda sería pagada con los bienes que ha dejado. Quedaría 200 mil soles, que serían repartidos entre los herederos. Hay que precisar que el pago de las deudas que deja una persona que ha fallecido, puede hacerse antes de que se constituyan formalmente los herederos o puede hacerse después. Si es antes, es contra la masa hereditaria que en ese momento es una sucesión indivisa, y si es después, se hará cuando cada heredero ya tenga su cuota de la herencia y la pagarán en función a su cuota”, sostuvo el abogado Fernando Cuadros.

¿Y SI NO HAY HEREDEROS?

Si no hay herederos, existe otro escenario. En ese caso el Estado pasa a hacer uso de estas propiedades de acuerdo al procedimiento que establece el Código Civil.

¿QUÉ SUCEDE SI NO HAY TESTAMENTO?

En ese caso, se recurre a la sucesión intestada, que es el trámite que deben realizar los familiares directos, demostrando documentos de su vínculo, ante un notario público o vía judicial en la ciudad o jurisdicción donde el difunto tuvo su último domicilio.

¿CÓMO INSCRIBIR UN TESTAMENTO?

El testamento es un acto unilateral y solemne a través del cual una persona manifiesta su voluntad para decidir la manera de ordenar y distribuir su patrimonio. La voluntad testamentaria puede ser otorgada mediante testamento cerrado, testamento por escritura pública, testamento ológrafo o por testamentos especiales como el marítimo o el militar.

El testamento más empleado por las personas es el testamento que se brinda por escritura pública, a través del Sistema de Intermediación Digital (SID-Sunarp).

Pasos:

El testador acude al notario y da a conocer su voluntad. Es necesario que se encuentre acompañado de dos testigos durante el acto testamentario, que no pueden ser familiares ni beneficiarios del testador. En presencia de los testigos, el testamento es redactado y leído por el notario. Una vez leído y aprobado por el testador; los testigos, así como el notario y el testador, proceden a firmar el documento. A través del SID-Sunarp, el notario solicita la inscripción del otorgamiento del testamento, el cual solo contiene la fecha del otorgamiento, el nombre del testador, los testigos y del notario (no hay contenido del testamento). Cuando se produce el fallecimiento del testador, el notario solicita al registro, a través del SID-Sunarp, la inscripción del parte notarial de la ampliación de testamento. En este documento constan todas las disposiciones testamentarias.

Cabe mencionar que en la actualidad, el notario puede redactar el testamento otorgado por escritura pública, utilizando medios de tecnología informática conforme lo señala la Ley N° 31337.

COSTO Y PLAZO DE INSCRIPCIÓN DE TESTAMENTO

El costo de inscripción de un testamento en la Sunarp es S/. 22 soles (no incluyen los gastos notariales) y el plazo de inscripción es de 3 a 7 días hábiles.

¿SE DEBEN PAGAR IMPUESTOS POR HEREDAR?

Cuadros afirmó que en el Perú no existe impuestos por el solo acto de recibir una herencia, aunque aclaró que sí hay impuestos relacionados con los bienes que se han heredado.

“Este tema genera preocupación en las personas que van a recibir una herencia. No se paga impuesto a la renta por recibir la herencia. Sí hay impuestos relacionados con los bienes que se han heredado, pero una vez que se ha recibido la herencia. Si una persona hereda un inmueble, los herederos van a asumir obligaciones tributarias. El impuesto predial, por ejemplo, que se paga anualmente a la Municipalidad. Pero no se paga algún impuesto que grabe la aceptación de la herencia o que se le imponga a quien reciba bienes a través de un testamento”, manifestó el especialista.

“Si yo recibo un bien en herencia, no solamente voy a pagar el impuesto predial, sino que una vez que disponga del bien, y venda el inmueble, se tendrá que pagar un impuesto a la renta. Si un heredero vende una propiedad y el precio es mayor al precio que tenía cuando se heredó, se va a pagar un 5% del impuesto sobre la ganancia. Ahora, si la propiedad fuera la vivienda habitual del heredero, estaría exonerado”, explicó.

¿CUÁNDO SE PRODUCEN CONFLICTOS ENTRE LOS HEREDEROS?

Fernando Cuadros indicó que los conflictos, en su gran mayoría, se generan cuando los herederos, actuando de mala fe, excluyen a otros a través del procedimiento de sucesión intestada notarial.

“Si una persona llega a la Notaría y afirma ser el único hijo de su madre, por citar un ejemplo, no hay forma de conocer sobre la existencia de otros hijos. Se inicia el procedimiento, concluyendo con la inscripción de Registros Públicos en su calidad de heredero. Lógicamente, cuando un hermano se entera que esta inscripción se hizo y no fue incluido en ella, va a iniciar un proceso judicial de petición de herencia que es imprescriptible, no tiene plazo límite para ser ejecutado”, remarcó.

CONSIDERACIONES FINALES

El abogado Leysser León manifestó la importancia de tener un panorama preciso de la composición del patrimonio del causante.

“Cada vez más, la ciudadanía advierte la importancia de establecer las reglas de distribución de su patrimonio al momento de su fallecimiento, conforme a su última voluntad. Para ello, lo fundamental es que cuenten con un panorama preciso de la composición de dicho patrimonio, es decir, de los bienes que serán transferidos a sus herederos, por vía sucesoria”, manifestó el especialista en Derecho Civil.

En tanto, su colega, el abogado Fernando Cuadros, recalcó la responsabilidad que comparten las notarías y Registros Públicos, para orientar a la ciudadanía de manera adecuada sobre el procedimiento de repartición de herencia.

“El procedimiento es un proceso legal y debe llevarse a cabo de acuerdo a lo que establece la ley. Es importante que haya una adecuada difusión por parte de Registros Públicos como notarías, en cómo debe realizarse este procedimiento y los derechos que tienen las personas cuando ocurre el fallecimiento de un familiar, precisamente para evitar conflictos legales, largos juicios y tener una seguridad jurídica”, indicó.

