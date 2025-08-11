Se estima que a nivel global se perderán 92 millones de empleos, pero se crearán 170 millones gracias a la IA. Foto: difusión / Freepik
Se estima que a nivel global se perderán 92 millones de empleos, pero se crearán 170 millones gracias a la IA. Foto: difusión / Freepik
Fernando Cuadros Concha
Un reciente informe de Microsoft detalló los empleos más vulnerables a ser reemplazados por la Inteligencia Artificial (IA) a partir de su mayor aplicabilidad para la facilitación de tareas. Ya hace algunos años el gigante tecnológico advirtió que cerca de 200,000 puestos de trabajo en el mercado peruano corren el riesgo de automatizarse.

