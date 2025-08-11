El estudio revela que son 40 las profesiones que podrían verse descontinuadas por el avance de la IA. Estas son:

Intérpretes y traductores

Historiadores

Auxiliares de pasajeros

Representantes de ventas de servicios

Escritores y autores

Representantes de servicio al cliente

Programadores de herramientas de controlador numérico computarizado (CNC)

Operadores telefónicos

Agentes de billetes y empleados de viajes

Locutores de radio y DJ

Empleados de correduría

Educadores en gestión agrícola y del hogar

Telemercadistas

Conserjes (de hoteles u oficinas)

Científicos políticos

Analistas de noticias, reporteros, periodistas

Matemáticos

Redactores técnicos

Correctores de estilo y de pruebas

Anfitriones

Editores

Profesores de negocios a nivel universitario

Especialistas en relaciones públicas

Demostradores y promotores de productos

Agentes de ventas publicitarias

Empleados de apertura de nuevas cuentas

Asistentes estadísticos

Empleados de mostrador y alquiler

Científicos de datos

Asesores financieros personales

Archivistas

Profesores de economía a nivel universitario

Desarrolladores web

Analistas de gestión

Geógrafos

Modelos

Analistas de investigación de mercados

Operadores de telecomunicaciones de seguridad pública

Operadores de centralitas telefónicas

Profesores de bibliotecología a nivel universitario

A nivel global, el Foro Económico Mundial estima que se perderán 92 millones de empleos, pero se crearán 170 millones a raíz de la transformación masiva de la IA debido a su naturaleza repetitiva y fácilmente predecibles, en un contexto donde la inteligencia artificial tiene la habilidad de procesar grandes volúmenes de información en un menor tiempo.

Traductores e intérpretes entre los oficios más vulnerables a ser reemplazados por la Inteligencia Artificial, según reporte de Microsoft. Foto: referencial / Netflix

Solo en el mercado peruano, las ocupaciones más susceptibles a ser automatizadas —recogidas por Microsoft— son:

Transcriptores de datos e información

Vendedores por teléfono

Operadores de máquinas para productos fotográficos

Declarantes o gestores de aduana

Modelos de arte y publicidad

Demostradores, degustadores y reponedores

Operadores de máquinas de embalaje, embotellamiento y etiquetado

Técnicos agropecuarios

Agentes de empleo y contratistas de mano de obra

Jefaturas de empleados administrativos

Mientras que, las carreras menos vulnerables a ser desplazadas, son:

Agrónomos y afines

Farmacéuticos

Educadores para necesidades especiales

Analistas de sistemas

Especialistas programadores

Cargos gerenciales y profesionales de la salud

Profesores y especialistas en métodos pedagógicos

Psicólogos

Dietitas y nutricionistas

Expertos en ciberseguridad y análisis de datos están entre los perfiles más requeridos por el mercado laboral. Foto: EFE

Las puertas que abre la irrupción de la IA en el empleo

Diego Cubas, CEO Perú y presidente Latam de Cornerstone, considera clave que las empresas migren a modelos de aprendizaje más ágiles y orientados a resultados con la familiarización de la IA, como lo viene haciendo el rubro Minería e Hidrocarburos con la mayor aplicación de upskilling y reskilling —es decir, potenciando las capacidades del talento y sembrarles nuevas—.

Para ello, apunta que las organizaciones deben garantizar presupuestos específicos a fin de explotar las habilidades que exige el continuo avance digital y de encontrar espacios formativos donde se anticipen tendencias y se tomen decisiones más informadas.

“La capacitación ya no es un beneficio, sino una estrategia clave para asegurar competitividad frente a los cambios del mercado (...) Los sectores que impulsan el crecimiento de la IA principalmente son tecnología, con fintechs, data y ciberseguridad; en transición verde, energías renovables, ingeniería ambiental y agrotecnología; junto a atención y educación porque son puestos operativos pero importantes”, menciona a Gestión.

Según el Foro Económico Mundial, los sectores y profesiones con mayor crecimiento gracias a la inteligencia artificial son:

Especialistas en IA y machine learning

Analistas y científicos de dados

Especialistas en transformación digital y big data

Analistas de ciberseguridad y redes

Ingenieros de software y desarrolladores de aplicaciones

Ingenieros fintech, de prompts y entrenadores de IA

Especialistas en ética y regulación de IA

Técnicos y operadores de robots de servicio e industriales

Trabajadores en enfermería, acompañamiento social y cuidado de personas

En esa línea, Cubas recuerda que la contratación de profesionales en ciencia de datos en Perú se elevó 34% en los últimos años, por encima del promedio global (28%). Además, los perfiles especializados en IA gozaron de un aumento salarial de entre 12% y 18% en los últimos 18 meses —dependiendo del sector y profundidad técnica del rol—.

La capacitación en habilidades tecnológicas es clave para la competitividad en un mercado laboral en evolución, sostienen especialistas. Foto: referencial / difusión

Por su parte, Danitza Campos, gerente general y directora de la Asociación Peruana de Recursos Humanos – APERHU, resalta que 7 de cada 10 trabajadores en la región está dispuesto a aprender nuevas habilidades tecnológicas; por lo cual se ve un crecimiento de programas de alfabetización digital e inteligencia artificial para toda la planilla: desde tareas básicas hasta entrenamientos en análisis de datos, ciberseguridad y programación.

La experta recuerda que se dispone de plataformas como Google Career Certificates, IBM SkillsBuild y Microsoft Learn para aprender dichas habilidades altamente demandadas en rubros como banca, retail, consumo masivo, salud y manufactura, principalmente.

“El mercado laboral está evolucionando más rápido que los currículos académicos tradicionales. No solo se debe enseñar teoría sino también responder a necesidades reales de la industria para asegurar relevancia, escala y empleabilidad”, concluye para este diario.