Un reciente informe de Microsoft detalló los empleos más vulnerables a ser reemplazados por la Inteligencia Artificial (IA) a partir de su mayor aplicabilidad para la facilitación de tareas. Ya hace algunos años el gigante tecnológico advirtió que cerca de 200,000 puestos de trabajo en el mercado peruano corren el riesgo de automatizarse.
El estudio revela que son 40 las profesiones que podrían verse descontinuadas por el avance de la IA. Estas son:
- Intérpretes y traductores
- Historiadores
- Auxiliares de pasajeros
- Representantes de ventas de servicios
- Escritores y autores
- Representantes de servicio al cliente
- Programadores de herramientas de controlador numérico computarizado (CNC)
- Operadores telefónicos
- Agentes de billetes y empleados de viajes
- Locutores de radio y DJ
- Empleados de correduría
- Educadores en gestión agrícola y del hogar
- Telemercadistas
- Conserjes (de hoteles u oficinas)
- Científicos políticos
- Analistas de noticias, reporteros, periodistas
- Matemáticos
- Redactores técnicos
- Correctores de estilo y de pruebas
- Anfitriones
- Editores
- Profesores de negocios a nivel universitario
- Especialistas en relaciones públicas
- Demostradores y promotores de productos
- Agentes de ventas publicitarias
- Empleados de apertura de nuevas cuentas
- Asistentes estadísticos
- Empleados de mostrador y alquiler
- Científicos de datos
- Asesores financieros personales
- Archivistas
- Profesores de economía a nivel universitario
- Desarrolladores web
- Analistas de gestión
- Geógrafos
- Modelos
- Analistas de investigación de mercados
- Operadores de telecomunicaciones de seguridad pública
- Operadores de centralitas telefónicas
- Profesores de bibliotecología a nivel universitario
A nivel global, el Foro Económico Mundial estima que se perderán 92 millones de empleos, pero se crearán 170 millones a raíz de la transformación masiva de la IA debido a su naturaleza repetitiva y fácilmente predecibles, en un contexto donde la inteligencia artificial tiene la habilidad de procesar grandes volúmenes de información en un menor tiempo.
Solo en el mercado peruano, las ocupaciones más susceptibles a ser automatizadas —recogidas por Microsoft— son:
- Transcriptores de datos e información
- Vendedores por teléfono
- Operadores de máquinas para productos fotográficos
- Declarantes o gestores de aduana
- Modelos de arte y publicidad
- Demostradores, degustadores y reponedores
- Operadores de máquinas de embalaje, embotellamiento y etiquetado
- Técnicos agropecuarios
- Agentes de empleo y contratistas de mano de obra
- Jefaturas de empleados administrativos
Mientras que, las carreras menos vulnerables a ser desplazadas, son:
- Agrónomos y afines
- Farmacéuticos
- Educadores para necesidades especiales
- Analistas de sistemas
- Especialistas programadores
- Cargos gerenciales y profesionales de la salud
- Profesores y especialistas en métodos pedagógicos
- Psicólogos
- Dietitas y nutricionistas
Las puertas que abre la irrupción de la IA en el empleo
Diego Cubas, CEO Perú y presidente Latam de Cornerstone, considera clave que las empresas migren a modelos de aprendizaje más ágiles y orientados a resultados con la familiarización de la IA, como lo viene haciendo el rubro Minería e Hidrocarburos con la mayor aplicación de upskilling y reskilling —es decir, potenciando las capacidades del talento y sembrarles nuevas—.
Para ello, apunta que las organizaciones deben garantizar presupuestos específicos a fin de explotar las habilidades que exige el continuo avance digital y de encontrar espacios formativos donde se anticipen tendencias y se tomen decisiones más informadas.
“La capacitación ya no es un beneficio, sino una estrategia clave para asegurar competitividad frente a los cambios del mercado (...) Los sectores que impulsan el crecimiento de la IA principalmente son tecnología, con fintechs, data y ciberseguridad; en transición verde, energías renovables, ingeniería ambiental y agrotecnología; junto a atención y educación porque son puestos operativos pero importantes”, menciona a Gestión.
Según el Foro Económico Mundial, los sectores y profesiones con mayor crecimiento gracias a la inteligencia artificial son:
- Especialistas en IA y machine learning
- Analistas y científicos de dados
- Especialistas en transformación digital y big data
- Analistas de ciberseguridad y redes
- Ingenieros de software y desarrolladores de aplicaciones
- Ingenieros fintech, de prompts y entrenadores de IA
- Especialistas en ética y regulación de IA
- Técnicos y operadores de robots de servicio e industriales
- Trabajadores en enfermería, acompañamiento social y cuidado de personas
En esa línea, Cubas recuerda que la contratación de profesionales en ciencia de datos en Perú se elevó 34% en los últimos años, por encima del promedio global (28%). Además, los perfiles especializados en IA gozaron de un aumento salarial de entre 12% y 18% en los últimos 18 meses —dependiendo del sector y profundidad técnica del rol—.
Por su parte, Danitza Campos, gerente general y directora de la Asociación Peruana de Recursos Humanos – APERHU, resalta que 7 de cada 10 trabajadores en la región está dispuesto a aprender nuevas habilidades tecnológicas; por lo cual se ve un crecimiento de programas de alfabetización digital e inteligencia artificial para toda la planilla: desde tareas básicas hasta entrenamientos en análisis de datos, ciberseguridad y programación.
La experta recuerda que se dispone de plataformas como Google Career Certificates, IBM SkillsBuild y Microsoft Learn para aprender dichas habilidades altamente demandadas en rubros como banca, retail, consumo masivo, salud y manufactura, principalmente.
“El mercado laboral está evolucionando más rápido que los currículos académicos tradicionales. No solo se debe enseñar teoría sino también responder a necesidades reales de la industria para asegurar relevancia, escala y empleabilidad”, concluye para este diario.
Periodista con más de 5 años de experiencia en la cobertura de coyuntura económica e informes especiales en prensa escrita y digital.