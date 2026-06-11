La brecha de género persiste en las carreras STEM: menos de dos de cada diez profesionales disponibles en estas áreas son mujeres. Foto: Andina
La brecha de género persiste en las carreras STEM: menos de dos de cada diez profesionales disponibles en estas áreas son mujeres. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El mercado laboral peruano ha demostrado durante años una notable capacidad para mantenerse activo pese a la inestabilidad política. Los indicadores del primer semestre de 2026 apuntan en la misma dirección. Sin embargo, Jorge Gamero, director general de ManpowerGroup para Perú y Chile, evita proyectar escenarios para la segunda mitad del año mientras persista una incógnita clave: el resultado de la segunda vuelta electoral.

TE PUEDE INTERESAR

Líderes de la IA moderan advertencias sobre un apocalipsis del empleo
Ismael Benavides critica plan de Juntos por el Perú y advierte “golpe” a empleo e inversión
Empleo en Perú: se crearon más de 108,000 puestos en marzo y este sector lo lideró

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.