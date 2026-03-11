Las expectativas de contratación en el país muestran un repunte significativo para los próximos meses. De acuerdo con la más reciente Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup, los empleadores en Perú reportan una Tendencia Neta de Empleo (TNE) de 37% para el segundo trimestre de 2026, lo que refleja un incremento de 16 puntos porcentuales frente al trimestre anterior y 17 puntos más respecto al mismo periodo del 2025.

El estudio, elaborado a partir de la opinión de más de 500 empleadores a nivel nacional, muestra un mayor optimismo empresarial sobre la evolución del mercado laboral y las posibilidades de expansión de las plantillas en los próximos meses.

Según los resultados, el 48% de las empresas planea aumentar su número de trabajadores entre abril y junio, mientras que el 11% prevé reducir personal. En tanto, el 39% no anticipa cambios en sus equipos y el 2% aún no define sus planes de contratación.

Para Jorge Gamero, director general de ManpowerGroup para Chile y Perú y director de Experis LATAM, este repunte responde a una mayor planificación de las empresas en un contexto de recuperación económica.

“Más allá de la mejora trimestral, lo relevante es que las empresas vuelven a planificar con mayor horizonte. Cuando vemos aumentos sostenidos en las expectativas de contratación, generalmente reflejan decisiones de inversión y expansión que empiezan a consolidarse en distintos sectores de la economía”, señaló.

Sectores con mejores perspectivas

A nivel sectorial, el informe identifica a Servicios Públicos y Recursos Naturales como los rubros con mayores expectativas de contratación en el país.

Otros sectores que también presentan perspectivas favorables son Comercio y Logística, Tecnologías de la Información y Manufactura, impulsados por la demanda de talento para acompañar procesos de expansión y proyectos productivos.

Gamero explicó que en el caso peruano el dinamismo de las industrias vinculadas a recursos naturales suele anticipar ciclos de mayor actividad económica.

“Industrias como la minería continúan impulsando demanda de talento especializado, particularmente en regiones como Arequipa, donde los proyectos productivos y la actividad extractiva tienen un rol clave en la generación de empleo directo e indirecto”, indicó.

Grandes empresas impulsan el crecimiento

El informe también revela diferencias importantes según el tamaño de las compañías. Las empresas con más de 5,000 colaboradores muestran el mayor dinamismo en sus planes de contratación, con una TNE de 53%, lo que evidencia que las organizaciones de mayor escala lideran las estrategias de expansión laboral.

Inteligencia artificial aún enfrenta barreras

La encuesta también aborda el avance de la inteligencia artificial (IA) en la gestión de talento. Si bien las organizaciones reconocen su potencial, su adopción aún enfrenta desafíos.

De acuerdo con los resultados, el 88% de las empresas reporta dificultades relacionadas con la fuerza laboral al implementar IA, principalmente por preocupaciones regulatorias, privacidad de datos y brechas de habilidades.

Asimismo, solo el 7% de los empleadores considera que las soluciones actuales de IA cumplen plenamente sus expectativas en procesos como reclutamiento, incorporación o capacitación, mientras que el 34% aún no utiliza estas herramientas en dichos procesos.

“Las organizaciones reconocen el potencial de la inteligencia artificial para transformar la gestión del talento, pero todavía existe una brecha importante entre las expectativas y la capacidad real de implementarla. El principal desafío hoy no es solo tecnológico, sino de habilidades”, sostuvo Gamero.

LEA TAMBIÉN: Seis de cada 10 jóvenes dice que falta de experiencia dificulta encontrar empleo formal

Comparación internacional

En el contexto global, Perú se ubica por encima del promedio mundial de expectativas de empleo, que se sitúa en 31%, lo que refleja un panorama relativamente favorable para el mercado laboral local.

Sin embargo, el país aún se encuentra por debajo de algunos mercados de la región, como Brasil (55%) y Costa Rica (43%), que lideran las proyecciones de contratación en América Latina.

LEA TAMBIÉN: Presupuesto contra minería ilegal es 10 veces menor que el destinado a otro sector ilícito

Un indicador global del mercado laboral

La Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup es uno de los indicadores prospectivos más antiguos del mercado laboral. Se realiza desde 1962 y analiza las proyecciones de contratación de las empresas para el trimestre siguiente.

En esta edición participaron 41,764 empleadores en 42 países, entre ellos más de 500 organizaciones en Perú, lo que permite evaluar tendencias globales y comparaciones regionales sobre la evolución del empleo.