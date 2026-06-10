PJ ordena revisar multa impuesta a Alianza Lima por hechos ocurridos en la final del 2023. (Foto: Difusión)
PJ ordena revisar multa impuesta a Alianza Lima por hechos ocurridos en la final del 2023. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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por los hechos ocurridos en la final de la Liga1 2023.

La Corte Superior de Justicia de Lima dejó sin efecto el monto de la multa y ordenó a la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Tribunal del Indecopi emitir un nuevo pronunciamiento sobre la cuantía de la sanción.

A través de un comunicado,

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Cabada afirmó que la decisión confirma que la posición del club tenía sustento y que la determinación de la multa requería revisión.

“Confiamos en que las autoridades competentes actuarán con objetividad, razonabilidad y respetando los criterios establecidos por la propia jurisprudencia administrativa”, indicó el dirigente.

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En la parte final del pronunciamiento, Alianza Lima reiteró su confianza en que las acciones legales emprendidas prosperarán e insta a las entidades públicas a resolver cada caso con absoluta objetividad e imparcialidad.

El gerente general del club, Fernando Cabada, afirmó que la decisión confirma que la posición del club tenía sustento. Foto: GEC.
El gerente general del club, Fernando Cabada, afirmó que la decisión confirma que la posición del club tenía sustento. Foto: GEC.

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