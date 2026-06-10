El Poder Judicial (PJ) declaró fundada la demanda contencioso administrativa contra la multa de 450 UIT impuesta por Indecopi a Alianza Lima por los hechos ocurridos en la final de la Liga1 2023.

La Corte Superior de Justicia de Lima dejó sin efecto el monto de la multa y ordenó a la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Tribunal del Indecopi emitir un nuevo pronunciamiento sobre la cuantía de la sanción.

A través de un comunicado, el gerente general del club, Fernando Cabada, señaló que recibieron la sentencia con satisfacción, ya que la postura de la institución siempre fue que la multa debía ser revisada.

Cabada afirmó que la decisión confirma que la posición del club tenía sustento y que la determinación de la multa requería revisión.

“Confiamos en que las autoridades competentes actuarán con objetividad, razonabilidad y respetando los criterios establecidos por la propia jurisprudencia administrativa”, indicó el dirigente.

En la parte final del pronunciamiento, Alianza Lima reiteró su confianza en que las acciones legales emprendidas prosperarán e insta a las entidades públicas a resolver cada caso con absoluta objetividad e imparcialidad.