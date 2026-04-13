Según los registros del portal especializado Transfermarkt, el club que más invirtió fue Alianza Lima, que acumuló desembolsos que superan los US$ 2.4 millones solo en compra de pases. El fichaje más costoso del mercado fue el del delantero argentino Federico Girotti, transferido desde Talleres de Córdoba por aproximadamente US$ 1.4 millones, cifra que no solo lidera el 2026, sino que también es la más alta registrada en los últimos tiempos en el fútbol peruano.

Para el periodista y scout deportivo Víctor Zaferson, el aumento del gasto está ligado al crecimiento de los ingresos de los clubes grandes de Perú. “Con lo recaudado por Alianza el año pasado, por publicidad, taquilla y premios, no me sorprende que haya contratado a un jugador del precio de Girotti”, señaló.

Federico Girotti es el fichaje estrella de Alianza Lima para esta temporada. Sin embargo, en el inicio de la Liga 1, el atacante argentino no logró marcar aún. (Foto: Alianza Lima)

Alianza Lima concentró las transferencias más altas

Además de Girotti, Alianza realizó otros cuatro fichajes con pago de transferencia en este mercado de la Liga 1. Entre ellos destaca Alan Cantero, adquirido desde Godoy Cruz de Argentina por unos US$ 550 mil, según Transfermarkt. También figuran Jairo Vélez, procedente de César Vallejo por cerca de US$ 230 mil; Cristian Carbajal, fichado desde Sport Boys por unos US$ 140 mil; y Luis Ramos, incorporado desde Cusco FC por alrededor de US$ 110 mil.

Con esas operaciones, el club íntimo concentró los cinco fichajes más caros del torneo, algo poco común en la Liga 1, donde la mayoría de equipos no suele pagar por los pases. El gasto contrasta con el comportamiento del resto de clubes, que en su mayoría reforzaron sus planteles con jugadores libres o cedidos. En Transfermarkt, esos casos no aparecen como transferencias, ya que no implican pago por el pase.

Esto explica por qué varios refuerzos importantes del campeonato no figuran entre los fichajes más caros, pese a ser jugadores de trayectoria, ya que llegaron sin costo de transferencia o mediante préstamos. “Hay muchas formas de traer jugadores: préstamo, opción de compra, compra de porcentaje o llegada libre. No todo aparece como transferencia”, explicó Zaferson.

Otro factor que ha influido en el movimiento del mercado es el aumento del número de extranjeros permitidos en los planteles. La normativa actual permite inscribir hasta siete jugadores foráneos, lo que ha llevado a los clubes a buscar más refuerzos fuera del país. “Con siete extranjeros puedes armar un plantel más competitivo y muchas veces tienes que buscar afuera, porque no siempre encuentras el perfil en el mercado local”, explicó Zaferson.

Un mercado históricamente de bajo gasto

El récord de este año resalta aún más al revisar las cifras de la última década. En los últimos 10 años, pocas operaciones en la Liga 1 han superado el medio millón de dólares.

Antes del fichaje de Girotti, según los montos más altos registrados por Transfermarkt eran los de Juan Pablo Freytes, transferido desde Newell’s Old Boys a Alianza Lima (US$ 660 mil en 2024); Gregorio Rodríguez, fichado por Melgar desde Instituto de Córdoba (US$ 620 mil en 2023); y Washington Corozo, quien llegó a Sporting Cristal desde Independiente del Valle por aproximadamente US$ 480 mil en 2020.

Estas cifras muestran que el fútbol peruano ha sido tradicionalmente un mercado de bajo gasto. Según Zaferson, el crecimiento del gasto también está ligado a la mayor recaudación por taquilla y a los premios internacionales. En los últimos años, los clubes con mayor convocatoria han incrementado sus ingresos gracias a la asistencia a los estadios y a la participación en torneos de Conmebol.

“Los clubes peruanos tuvieron buenas participaciones internacionales y eso generó ingresos importantes, por eso han fichado jugadores de más trayectoria y nivel. Si la ‘U’ y Alianza siguen llenando el estadio y siguen ganando premios por Copa Libertadores, van a poder fichar jugadores de mejor nivel”, señaló.

Comprar para competir… y para vender

El mayor gasto de Alianza Lima no solo responde a la intención de reforzar el plantel, sino también a una estrategia deportiva y financiera que el club ha repetido en los últimos años: contratar jugadores con proyección para luego transferirlos al exterior.

“El plan es comprar jugadores, que rindan y luego venderlos. Por eso contrataron a Federico Girotti y también a Luis Ramos”, explicó Zaferson.

En los últimos años, Alianza Lima también ha generado ingresos importantes por transferencias al exterior, lo que le ha permitido asumir mayores inversiones en fichajes. Kevin Serna fue vendido al Fluminense de Brasil por unos US$ 2.2 millones, Juan Pablo Freytes pasó al mismo club por cerca de US$ 2.3 millones y el defensor Erick Noriega fue transferido al Gremio por alrededor de US$ 1.8 millones, según Transfermarkt y artículos periodísticos.

El traspaso de Erick Noriega, de 24 años, a Gremio de Brasil se cerró en US$ 1.8 millones. Alianza Lima fichó al peruano de Comerciantes Unidos a precio cero, pues el defensa/volante rescindió contrato. (Foto: Gremio)

Diferencias con Universitario y Sporting Cristal

El contraste con otros clubes es claro. En el último mercado, Universitario y Sporting Cristal casi no registraron pagos por transferencias, ya que la mayoría de sus refuerzos llegó libre o a préstamo. “La U tiene que pagar deudas y no le da para comprar jugadores, por eso trae libres o a préstamo”, señaló Zaferson.

En el caso del club crema, el proceso de reorganización financiera limita la capacidad para pagar pases, mientras que Cristal ha priorizado fichajes sin costo y la promoción de jugadores de su cantera en las últimas temporadas. Por ese motivo, aunque ambos clubes sumaron varios refuerzos, muchos de ellos de gran trayectoria no todos aparecen en los rankings de transferencias más caras.

Un récord que sigue siendo bajo en la región

En el último mercado de pases, ligas como la chilena, ecuatoriana y paraguaya registraron transferencias con pago, pero en la mayoría de casos por montos cercanos o inferiores al millón de dólares. En Ecuador, por ejemplo, LDU Quito pagó cerca de US$ 900 mil por el extremo Janner Corozo, mientras que en Chile y Paraguay las operaciones más altas del mercado se ubicaron en rangos similares.

En ese contexto, el desembolso de alrededor de US$ 1.4 millones realizado por Alianza Lima se ubica entre los más elevados del último mercado sudamericano. Sin embargo, pese al aumento del gasto, las cifras del mercado peruano siguen lejos de las que se manejan en otras ligas sudamericanas, donde ese tipo de operaciones son frecuentes.

El libro de pases de la Liga 1 cerró, pero aún permite la inscripción de jugadores libres, es decir, futbolistas sin contrato vigente. Por ese motivo, algunos equipos todavía podrían sumar refuerzos en las próximas semanas, aunque sin pago de transferencia. Es un detalle importante, pues muchos movimientos importantes no aparecen como compras, sino como operaciones sin costo.