El mercado de pases en Perú quedó cerrado, pero vuelve a abrirse en julio hasta mediados de agosto. (Foto: Composición Gestión)
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Eduardo Sotelo
mailEduardo Sotelo

El libro de pases de la Liga 1 2026 se cerró el 15 de marzo con un dato poco habitual en el fútbol peruano: el mercado registró el fichaje más caro de los últimos años y un nivel de gasto superior al de temporadas recientes. La mayor parte de la inversión se concentró en un solo club, mientras que la mayoría de equipos volvió a reforzarse con jugadores libres o a préstamo. ¿Cómo le fue a Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal?

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