La Federación Peruana de Fútbol (FPF) y el Club Universitario de Deportes intercambiaron comunicados oficiales tras las declaraciones del director deportivo del club crema, Álvaro Barco, quien cuestionó con dureza el modelo de gestión del fútbol peruano, el sistema de derechos de televisión y el rol de la federación en la economía de los clubes.

Las expresiones de Barco se dieron en un contexto de discusión entre los clubes profesionales sobre el esquema vigente de comercialización de los derechos de transmisión del torneo local y la relación contractual con la empresa 1190 Sports .

Las declaraciones que originaron el pronunciamiento de la FPF

En sus declaraciones, Álvaro Barco criticó una cláusula del reglamento vinculada a los derechos de televisión y apuntó a una afectación directa a la autonomía de los clubes. “Todos están de acuerdo en que esa cláusula del reglamento debe ser retirada, porque le da total facultad al no pago y nos obliga a someternos a que ellos puedan trabajar libremente. No vamos a ser cómplices de diferencias que generan competencia desleal”, sostuvo.

El directivo señaló que la postura de los clubes no se limita a un reclamo puntual por pagos atrasados, sino que busca un cambio estructural. “No por el hecho de que después de estas declaraciones vengan a decirnos que ahora sí nos van a pagar. No. Hay una liga y vamos a aprovecharla. No vamos a volver a pasar por lo que ocurrió cuando la federación nos quitó la asociación y el campeonato, ahora vamos a intentar hacer una liga autónoma y fortalecida”, afirmó.

Barco también cuestionó la intervención de la FPF en la economía de los clubes a través del actual operador de los derechos televisivos. “No puede ser que la federación se haya metido transversalmente en nuestra economía a través de una empresa aventurera, sin garantías ni sostenimiento. El sistema de negocio que se está implantando no es real, no hay forma de cómo sostenerlo”, indicó a los medios.

“No se puede seguir con este mecanismo de que nos pagan cada tres meses, o depender de un comité. No. Tiene que depender de todos”, agregó.

Finalmente, Barco lanzó una de las frases más duras: “La federación nos ha entregado un campeonato que hoy considero un cadáver, ni siquiera está en UCI, está en el cementerio. Vamos a tratar de reflotarlo y hacer el mejor campeonato posible, buscando que los clubes tengan solidez económica”.

La respuesta de la Federación Peruana de Fútbol

Tras estas declaraciones, la FPF emitió un comunicado con fecha del 8 de enero de 2026, en el que señaló haber tomado conocimiento de las expresiones de Álvaro Barco, las cuales calificó como “inexactas” y perjudiciales para la imagen del fútbol peruano.

En su pronunciamiento, la federación afirmó que, desde que la organización de la Liga 1 pasó a su ámbito, “el campeonato mejoró de manera concreta”, convirtiéndose en un torneo “mejor organizado y con mayor valor como producto deportivo”. Añadió que, como resultado de esta gestión, el valor del naming right y de los patrocinios se incrementó, y que los ingresos por derechos de televisión aumentaron en un 20% para cada club, además de que la FPF asumió costos operativos que antes no se cubrían.

La federación también rechazó haber perjudicado económicamente a los clubes. “La FPF no le ha ‘quitado’ dinero a ningún club. Son los propios clubes los que administran su economía”, señaló, indicando que la descentralización de los derechos de televisión permitió que los partidos se transmitan por diferentes canales y operadoras.

Asimismo, la FPF sostuvo que trabajó para que los clubes reciban “ingresos más justos” por derechos de televisión, incluso en un contexto en el que el anterior operador no apoyó a todos los clubes, lo que —según indicó— generó inestabilidad en el desarrollo del torneo.

En otro punto, la federación lamentó que Barco haya calificado como “cadáver” al campeonato, señalando que dicho torneo permitió al club que hoy representa ser campeón en los últimos tres años y recibir “ingresos sin precedentes”. La FPF advirtió que este tipo de declaraciones afectan al fútbol peruano y menosprecian la labor de quienes buscan la sostenibilidad del campeonato.

Finalmente, informó que los propios clubes administrarán el campeonato de manera independiente y exhortó a Universitario de Deportes a pronunciarse sobre las declaraciones de su gerente, considerando el “daño reputacional ocasionado” .

Comunicado de la FPF tras declaraciones de Álvaro Barco. Foto: X.

Postura de Universitario de Deportes

Un día después, el 9 de enero de 2026, Universitario de Deportes emitió su propio comunicado dirigido a la opinión pública, sus socios e hinchas, en el que se refirió a la situación de los derechos de transmisión del torneo local.

En el documento, el club reconoció que las declaraciones de Álvaro Barco “contienen expresiones y adjetivos que quizá no fueron los más adecuados en su forma”, pero sostuvo que “el fondo del planteamiento se mantiene plenamente vigente”, al responder —según indicó— a una preocupación legítima sobre el actual modelo de comercialización de los derechos de televisión.

Universitario apuntó directamente al esquema de gestión y operación a cargo de la empresa 1190 Sports, señalando que presenta “dificultades estructurales” que vienen afectando la sostenibilidad económica de los clubes. El club indicó que los pagos con retrasos superiores a los sesenta días generan una afectación directa al cumplimiento de obligaciones contractuales, laborales y financieras.

En ese sentido, consideró razonable expresar su preocupación frente a un esquema que, en los hechos, “no ha garantizado predictibilidad ni estabilidad económica”, y planteó la revisión del modelo con el objetivo de avanzar hacia un sistema sostenible, transparente y financieramente viable.

LEA TAMBIÉN: FPF planea inscribir a Cusco como sede alterna para las Eliminatorias al Mundial 2030

El club crema también defendió su gestión económica y deportiva, destacando que esta ha permitido sostener un proyecto competitivo, reflejado en la obtención del tricampeonato, y rechazó cualquier intento de desvirtuar dichos logros.

Finalmente, Universitario reconoció los esfuerzos de la FPF en favor del desarrollo del fútbol nacional, pero consideró necesario abrir espacios de diálogo técnico y constructivo para consensuar un modelo económico distinto, más sólido y beneficioso para el fútbol peruano en su conjunto, reafirmando su disposición a contribuir a una mejora estructural del campeonato.