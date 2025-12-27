Tanto Alianza Lima como Universitario de Deportes han programado para el sábado 24 de enero del 2026 las presentaciones de sus plantillas para la nueva temporada de Liga 1, lo cual ha sido observado por el Ministerio del Interior.
“No nos parece prudente que estos dos eventos se realicen al mismo tiempo. Entonces, se está convocando a todos los actores para que tengan una reunión y se les va a manifestar que esto no se va a poder dar”, dijo hace unos días el ministro del Interior, Vicente Tiburcio.
El Mininter citó para este lunes 29 de diciembre, a las 5:00 pm, a ambos clubes de fútbol para que presenten una propuesta concertada que permita evaluar las condiciones de seguridad y orden público.
Vale acotar que Alianza Lima disputará un amistoso contra el Inter Miami y Universitario, se medirá con la Universidad de Chile.
“El Ministerio del Interior considera necesario que ambos clubes evalúen de manera conjunta alternativas de reprogramación o alcancen un acuerdo consensuado respecto a la fecha de realización de dichos eventos”, apuntaron.
Según la cartera, el otorgamiento de garantías se realiza conforme a la normativa vigente y “priorizando siempre” la protección de los asistentes, tranquilidad ciudadana y normal desarrollo de los espectáculos deportivos.