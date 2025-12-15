El Gobierno designó al general PNP en situación de retiro José Mercedes Zapata Morante como viceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior (Mininter), de acuerdo con la Resolución Suprema N.º 362-2025-IN, publicada este domingo en el boletín de normas legales.

La norma cuenta con el refrendo del ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, y lleva la firma del presidente de la República, José Enrique Jerí Oré, oficializando así el nombramiento.

El nuevo viceministro acumula 37 años de servicio efectivo en la Policía Nacional del Perú (PNP), institución en la que desarrolló una amplia carrera en los ámbitos operativo, estratégico y de gestión.

Durante su trayectoria, asumió responsabilidades de alto nivel, tanto en funciones policiales como en tareas vinculadas a la administración pública, liderando procesos relacionados con la seguridad ciudadana, el orden público y la prevención del delito.

Formación académica y especialización en políticas públicas

José Mercedes Zapata Morante es magíster en Gobierno y Políticas Públicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), con mención en Políticas Públicas y Gestión Pública.

Asimismo, cuenta con formación especializada en administración y ciencias policiales, gobernabilidad, planeamiento estratégico y otras áreas vinculadas a la gestión de la seguridad pública, competencias clave para el cargo que asumirá en el Mininter.

Desde el Viceministerio de Seguridad Pública, Zapata Morante tendrá a su cargo la articulación de políticas y estrategias orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana, la prevención del delito y el orden interno, en coordinación con las distintas dependencias del sector Interior y otras entidades del Estado.