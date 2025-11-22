Inseguridad ciudadana está perjudicando a negocios de las afueras de Lima, principalmente. Foto: (Captura de video América Noticias)
Inseguridad ciudadana está perjudicando a negocios de las afueras de Lima, principalmente. Foto: (Captura de video América Noticias)
Mayumi García
mailMayumi García

La inseguridad ciudadana es un problema terrible que viene calando a todo nivel en el país, restando ingresos a diferentes sectores económicos y, en el peor de los casos, dañando y propiciando pérdidas humanas. Así, uno de los negocios que está siendo directamente afectado con la ola delincuencial es aquel que opera puerta a calle y es que, un reporte realizado por la consultora Jones Lang LaSalle (JLL) en torno a este segmento, evidencia con cifras el real impacto de la crimininalidad en solo una parte de la masa empresarial.

