A puertas de cerrar el 2025, la cadena ya alcanzó los 200 locales en Lima, con su más reciente apertura en el distrito de Surco. Foto: Difusión
Ha pasado un año y cinco meses desde que Tiendas 3A del Grupo AJE abrió su primera tienda de descuento en San Juan de Lurigancho (SJL). A puertas de cerrar el 2025, la cadena ya alcanzó los 200 locales en Lima, con su más reciente apertura en el distrito de Surco, sobre un espacio de 200 metros cuadrados (m2) ¿Cuál es el plan para el 2026? En diálogo con Gestión, su gerente general, Juan Pablo Congote, adelantó que la compañía mantendrá una expansión “más agresiva”, y esto incluye llegar al interior del país. ¿Qué plazas son las elegidas?

