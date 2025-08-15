En términos de EBITDA ajustado, la compañía reportó un aumento de 0,9% respecto al mismo trimestre del año anterior, impulsado por el incremento de ingresos y la dilución de costos fijos, pese a la reducción en el margen bruto y a los efectos adicionales del accidente en Trujillo. (Foto: GEC)
En términos de EBITDA ajustado, la compañía reportó un aumento de 0,9% respecto al mismo trimestre del año anterior, impulsado por el incremento de ingresos y la dilución de costos fijos, pese a la reducción en el margen bruto y a los efectos adicionales del accidente en Trujillo. (Foto: GEC)
Alejandro Milla
InRetail, brazo retail de Intercorp que agrupa diversas firmas como Plaza Vea, Mass, Inkafarma o Real Plaza, presentó a sus inversionistas los resultados financieros correspondientes al segundo trimestre de 2025. La compañía informó ingresos consolidados por S/ 5,492 millones, cifra que representa un crecimiento interanual de 6,3%. El desempeño reflejó resultados mixtos entre sus tres divisiones: supermercados y farmacias cerraron al alza —con mayor impulso en el segmento de retail alimenticio—, mientras que la unidad de centros comerciales retrocedió por los impactos extraordinarios del accidente en el Real Plaza Trujillo.

