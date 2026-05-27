“La estrategia de Rio Tinto se está enfocando hoy en día en aumentar la exposición del negocio en los proyectos en Sudamérica, esto incluye principalmente Perú, Chile y Argentina”, señaló el ejecutivo en el marco del Simposio – XVI Encuentro Internacional de Minería, organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

La decisión, explicó, responde a la combinación de experiencia minera, infraestructura desarrollada y mano de obra calificada que ofrecen estas jurisdicciones. “Perú y Chile son las regiones más claves para Rio Tinto hoy en día en Sudamérica, y también tenemos interés en buscar oportunidades, quizás en otros países”, agregó.

La Granja avanza en estudios y se perfila como uno de los mayores depósitos de cobre del mundo

El proyecto de cobre La Granja, ubicado en Cajamarca, es el principal activo de Rio Tinto en Perú. La compañía mantiene una participación del 45% en el yacimiento, desarrollado en asociación con la canadiense First Quantum Minerals, que actúa como operador y quien está a cargo de los estudios que se encuentran en proceso.

“El recurso ha sido explorado por muchos años. Yo no lo calificaría como proyecto de exploración, ya que es un proyecto que está en etapa de estudio, una etapa más avanzada, y permite pensar que el proyecto podría estar habilitándose en un futuro próximo”, indicó.

La reciente actualización técnica bajo el estándar NI 43-101 publicada por First Quantum confirma que La Granja figura entre los mayores depósitos de cobre no desarrollados a nivel global.

El ejecutivo adelantó que los próximos meses serán claves para esta iniciativa. “Esta actualización del reporte técnico del proyecto levanta un hito bastante relevante, y deberíamos ver este año o el siguiente algún tipo de actualización respecto a los resultados del estudio que está en estos momentos ejecutándose”, sostuvo.

La asociación con First Quantum no fue casual. “Río Tinto ha estado involucrado en La Granja por muchos años, y la asociación con First Quantum respondió a habilitar un proyecto que tiene ciertas complejidades. Vimos en First Quantum un partner que nos podía permitir desarrollar el proyecto en un tiempo más razonable”, explicó Garrido, destacando los estándares operativos y constructivos de la canadiense.

La Granja, ubicada en Cajamarca, es impulsada por First Quantum y Rio Tinto, y figura entre los mayores proyectos de cobre no desarrollados del mundo.

Nuton y participación en Regulus amplían la presencia de Rio Tinto en Perú

Más allá de La Granja, Rio Tinto mantiene presencia en el Perú a través de su empresa tecnológica Nuton, que le da una participación minoritaria en Regulus Resources, propietaria del proyecto AntaKori en Cajamarca, un yacimiento de cobre y oro (sulfuros) de gran escala.

La tecnología de Nuton, desarrollada por Rio Tinto, permite procesar minerales sulfuros mediante biolixiviación. “Es un proceso mucho más limpio para el medio ambiente, requiere menos agua y permite habilitar proyectos que de otra forma tendrían que ser desarrollados vía concentrado”, detalló Garrido.

A esta apuesta se suma un equipo local de exploración dedicado a identificar oportunidades en etapa temprana, aunque el ejecutivo reconoció que el activo más relevante manejado históricamente por Rio Tinto en Perú sigue siendo La Granja.

Rio Tinto abre la puerta a más alianzas mineras en Perú

Garrido fue claro sobre la lógica detrás de las asociaciones en la industria: la intensidad de capital de los nuevos proyectos obliga a compartir riesgos. “Los proyectos están siendo cada vez más caros, y las asociaciones con terceros se vuelven una consideración muy relevante, porque puedes compartir capital con una empresa que tiene capacidades complementarias; así terminas con una combinación virtuosa que hace que el proyecto sea mejor que si lo hicieras solo”, señaló.

Como ejemplos, citó el joint venture con Codelco en el proyecto Nuevo Cobre (Chile) y la alianza con First Quantum en La Granja (Perú).

La compañía se mantiene atenta a oportunidades de adquisición y colaboración bajo distintos esquemas. “Estamos abiertos a todo tipo de oportunidades: asociaciones con participación mayoritaria, minoritaria, o eventualmente proyectos donde podamos ser los únicos dueños”, destacó.

Agregó que la intención de Rio Tinto es "mantener los ojos abiertos" y establecer relaciones con otros actores de la industria y buscar oportunidades.

Más datos sobre Rio Tinto:

Otras operaciones. En Chile, Rio Tinto tiene un 30% de participación en Escondida, el principal productor de cobre del mundo, y opera junto con Codelco el proyecto Nuevo Cobre, joint venture que ha venido escalando en los últimos años.

En Chile, Rio Tinto tiene un 30% de participación en Escondida, el principal productor de cobre del mundo, y opera junto con Codelco el proyecto Nuevo Cobre, joint venture que ha venido escalando en los últimos años. Litio. En Argentina, Rio Tinto ingresó al negocio del litio con la adquisición de Arcadium Lithium y avanza con el proyecto Rincón.

En Argentina, Rio Tinto ingresó al negocio del litio con la adquisición de Arcadium Lithium y avanza con el proyecto Rincón. Global. A nivel global, la compañía complementa su portafolio con las operaciones de Kennecott en Estados Unidos y Oyu Tolgoi en Mongolia, ambas bajo su control.

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