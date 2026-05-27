La estrategia de Rio Tinto se está enfocando en aumentar la exposición del negocio en los proyectos en Sudamérica. (Foto: First Quantum Minerals).
La estrategia de Rio Tinto se está enfocando en aumentar la exposición del negocio en los proyectos en Sudamérica. (Foto: First Quantum Minerals).
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Edgar Velito
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Rio Tinto, la segunda empresa minera más grande del mundo, está reconfigurando su estrategia global de cobre y ha colocado a Sudamérica en el centro de sus planes de crecimiento. La compañía articula hoy un portafolio que combina operaciones consolidadas, joint ventures con socios estratégicos y proyectos en etapas tempranas de exploración, con Perú, Chile y Argentina como mercados prioritarios. En conversación con Gestión, Juan Pablo Garrido, Senior Manager de Business Development Copper de Rio Tinto, detalló los próximos pasos de la compañía y la lógica detrás del foco regional.

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