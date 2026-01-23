Al cierre del 2025, hubo unas 9 mineras junior en la BVL. (Imagen: Andina)
Al cierre del 2025, hubo unas 9 mineras junior en la BVL. (Imagen: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter Empresas
Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

Etapas de euforia en el sector minero se caracterizan por una elevada compra y venta de compañías, pues las empresas empiezan una carrera para conseguir una mayor cantidad de recursos, reservas y continuidad.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.