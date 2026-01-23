“Hoy, como hace 15 años, nuevamente estamos con precios de commodities muy elevados y, aunque el mercado está tímido aún en M&A (fusiones y adquisiciones), es cuestión de tiempo. Es muy probable que en los siguientes meses veamos una actividad mucho más intensa en compra venta de compañías”, sostuvo Ricardo Carrión, gerente de Mercado de Capitales de Kallpa SAB.

Una característica natural del boom minero es una alta actividad, argumentó.

Se vivió ultimamente tanto en pequeñas como en grandes compañias, el año pasado hubo varios intentos de fusiones o adquisiciones, no solo de empresas junior (medianas y pequeñas), sino también de grandes jugadores a nivel mundial que están tratando de ver cómo darle continuidad a sus operaciones a través de la adquisición o fusión con otros grupos, detalló.

Para Carrión, estas transacciones serían consecuencia del buen comportamiento de los metales. Un oro sostenidamente por encima de los US$ 4,000 la onza, la plata cerca de tocar los US$ 100 la onza y el cobre bordeando los US$ 6 la libra, estarían marcando las primeras etapas de apogeo de la industria minera, destacó.

Metales

En tanto, César Huiman, analista senior de Research en Renta4 SAB, puntualiza que las eventuales operaciones de M&A responderían más a decisiones estratégicas y de largo plazo, como aseguramiento de reservas y calidad de activos, que a una apuesta direccional por mayores precios.

“Se estarían privilegiando transacciones selectivas antes que un ciclo amplio de adquisiciones, especialmente en el segmento de mineras junior”, precisó.

Además, refirió que si bien el actual nivel de precios de los metales -en particular del cobre- podría abrir espacio para conversaciones de M&A en el sector minero, el escenario aún amerita cautela.

El cobre combina hoy factores estructuralmente favorables, como restricciones de oferta, una demanda que se mantiene sólida y expectativas de aceleración económica, explicó.

Pero esto ocurre en un entorno con un componente especulativo relevante, entre ellos la eventual introducción de aranceles y un cambio en la percepción del mercado, que ha comenzado a utilizar al metal como instrumento de cobertura frente a riesgos geopolíticos, advirtió.

Si bien el relato alcista es consistente y justifica niveles elevados por más tiempo, sigue siendo incierto cuánto espacio adicional al alza existe, agregó.

Informalidad

Andrés Kuan-Veng, socio de Rubio Leguía Normand coincide con los analistas en señalar que el precio de los metales puede originar desinversiones de activos medianos y pequeños. Incluso compañías grandes podrían optar por vender activos no principales para repotenciar sus operaciones mayores, agregó.

Asimismo, comentó que el desarrollo de actividades en zonas donde se extrae metales por mineros que operan bajo el régimen REINFO es un aspecto que merece el mayor cuidado y revisión de cumplimiento de condiciones y requisitos legales.

“La falta de observancia de alguno de los requisitos o exigencias legales bajo el régimen REINFO acarrea serias consecuencias en los ámbitos penal y administrativo”, anotó.

Sobre la proximidad de las elecciones, el especialista considera que no afectaría a estas transacciones. “Sin embargo, este patrón de conducta o aproximación (entre las empresas) podría variar dependiendo del panorama electoral inmediato”, alertó.