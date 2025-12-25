Los procesos electorales en la región incrementan la volatilidad de corto plazo, especialmente ante el fortalecimiento de discursos anti-establishment, sostiene Renta4 SAB.

Sin embargo, precisa que estos riesgos no son homogéneos y que los mercados tienden a discriminar entre economías con marcos institucionales más sólidos y aquellas con mayores desequilibrios fiscales o monetarios.

En el caso peruano, el análisis de la casa de bolsa apunta a que la estabilidad macroeconómica seguirá siendo el principal factor de contención frente a episodios de incertidumbre política. Así, tiene dos opciones de renta fija que podrían ser atractivas.

Un esperado desempeño positivo de Volcan, en especial de su bono con vencimiento al 2032, pintan a la minera como una alternativa llamativa, título que actualmente viene cotizando en niveles de tasas de 7.7% – 7.8% en dólares.

Esto en un escenario en el que los precios de los metales se espera que se mantengan elevados, y que se viene en el segundo semestre del 2026 la entrada en operación de Romina que contribuirá a incrementar en más de 15% el EBITDA de la compañía sin mucha demanda adicional de Capex.

Otra opción es Auna con su bono al 2032 que ofrece tasas entre 8.6% - 8.8% en dólares para un bono denominado “Secured” que tiene primera prenda sobre todos los edificios y terrenos que la compañía mantiene en Peru, Colombia y Mexico, entre otras garantías.

Las operaciones de Perú y Colombia son las que le reditúan mayor cantidad de ingresos, mientras que sus operaciones en México son bastante recientes y de consolidar su presencia podrían incrementar significativamente sus ventas, EBITDA y en general el performance de la compañía.

Chile

En Chile, Movistar es una oportunidad de “alto riesgo y alto retorno”. La empresa necesita urgentemente un nuevo controlador que esté dispuesto a ofrecer más respaldo financiero, dado que Telefónica España no debería seguir inyectando dinero a la compañía y ha iniciado un proceso de venta de la compañía.

“Actualmente, el mercado incorpora cerca de un 50% de probabilidad de que la empresa quiebre, un escenario que estimamos demasiado pesimista dado que la probabilidad estaría más cerca de 20-30%”, refiere Renta4.

Dada la significativa probabilidad de quiebra, es una oportunidad que podría ser diversificada en un portafolio y no tomada como apuesta única.

LatAm Airlines destaca como una opción de inversión de “bajo riesgo y retorno moderado”, proyectando que la aerolínea se encuentra en camino a recuperar su grado de inversión.

La compañía atraviesa los mejores resultados financieros de su historia, estimando ingresos por USD 14,500 millones para el 2025. Los bonos LTMCI2030/LTMCI2031 con niveles actuales de spread de 233/233 deberían bajar de 200pbs en el caso de una mejora en el rating a Investment Grade.

Colombia

En Colombia, la recomendación de comprar Bonos de Geopark se fundamenta en su estructura de capital adecuada y la diversificación en Colombia y Argentina que consideramos complementaria.

Incluso en un escenario de precios del petróleo bajos debido a los costos de extracción competitivos y necesidades de inversión moderadas. La operación en Argentina, por su parte, por ser en yacimientos no convencionales en Vaca Muerta, requiere de altas inversiones en los primeros años, pero tiene la ventaja de poder incrementar la producción rápidamente. Además, al no tener importantes compromisos de inversión, Geopark mantiene la flexibilidad de reducir las inversiones en Argentina si los de precios del petróleo se mantienen bajos. La empresa tiene un bono con vencimiento al 2030 que tranza a niveles de spread de 700 puntos básicos sobre la curva del tesoro americano.

También recomendamos comprar bonos de SierraCol con vencimiento al 2030 debido a que opera los campos más rentables de Colombia por tener los menores descuentos en su petróleo, costos de extracción competitivos y necesidades de inversión moderadas. Esto le permite a SierraCol poder generar flujo de caja libre positivo incluso en escenarios de precios de petróleo bajos.

Su accionista es Carlyle Group aunque los inversionistas podrían beneficiarse si hay una venta de SierraCol a Ecopetrol la cual tiene diferenciales en su deuda (spreads) más bajos. Actualmente los bonos tranzan a niveles de spread de 670 puntos básicos sobre la curva del tesoro americano.