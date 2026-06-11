El presidente estadounidense Donald Trump. (Foto: EFE)
El presidente estadounidense Donald Trump. (Foto: EFE)
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Agencia EFE
Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves haber alcanzado un “gran acuerdo” de paz con Irán, pendiente de formalizarse, y que tal vez se firme este fin de semana en Europa, en un acto en el posiblemente no esté presente el mandatario.

No obstante,

“Irán no ha acordado ningún documento de acuerdo ni memorandum de entendimiento con Estados Unidos”, señala la agencia, que cita a una fuente bien informada del régimen iraní.

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Varias personas cruzan la calle frente a una gran valla publicitaria que muestra retratos del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ruhollah Jomeini (izquierda), y del líder supremo asesinado, el ayatolá Alí Jaamenei. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
Varias personas cruzan la calle frente a una gran valla publicitaria que muestra retratos del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ruhollah Jomeini (izquierda), y del líder supremo asesinado, el ayatolá Alí Jaamenei. (Foto de ATTA KENARE / AFP).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado horas antes que cancelaba los ataques previstos para esta noche contra Irán por avances en las conversaciones de paz.

“Dado que las conversaciones con la República Islámica de Irán han llegado al más alto nivel de la cúpula iraní y han sido aprobadas, como presidente de Estados Unidos, he cancelado los ataques y bombardeos programados contra Irán para esta noche”, escribió Trump en su red Truth Social.

Según el presidente estadounidense, “las conversaciones y los puntos finales han sido aprobados, tanto en concepto como en gran detalle, por todas las partes involucradas”, que incluyen además a Israel, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Turquía, Pakistán, Baréin, Kuwait, Jordania, Egipto, entre otras naciones.

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