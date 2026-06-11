Wall Street cerró este miércoles con pérdidas generalizadas, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con lanzar nuevos ataques contra Irán, lo que elevó la preocupación de los inversionistas sobre una eventual escalada del conflicto en Medio Oriente.

Al término de la sesión, el índice Dow Jones de Industriales retrocedió 1.87% y finalizó en 49,918 puntos. Por su parte, el S&P 500 cayó 1.62%, hasta las 7,266 unidades, mientras que el Nasdaq, de fuerte componente tecnológico, perdió 1.98% y cerró en 25,169 enteros.

Trump señaló este miércoles que responderá “con dureza” a Irán tras los bombardeos ejecutados el martes como represalia por el derribo de un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz. Asimismo, cuestionó a Teherán por, según dijo, demorar las negociaciones para alcanzar un acuerdo.

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Las declaraciones del mandatario impulsaron el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI), que avanzó 2.1% y alcanzó los US$ 90.03 por barril. El mercado reaccionó ante la incertidumbre generada sobre el futuro de las conversaciones entre Washington y Teherán, así como por la situación en el estratégico estrecho de Ormuz.

En el ámbito corporativo, las acciones tecnológicas estuvieron entre las más golpeadas de la jornada. Micron cayó 4.7%, Advanced Micro Devices (AMD) retrocedió 4.8% y Broadcom perdió 5%.

Oracle también registró descensos. Sus acciones cerraron con una baja de 2.21% y ampliaron las pérdidas hasta 4.01% en las operaciones posteriores al cierre del mercado, pese a haber reportado resultados trimestrales superiores a las previsiones de los analistas.

La compañía informó una utilidad neta de US$ 4,220 millones, por encima de los US$ 3,430 millones obtenidos en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, los inversionistas reaccionaron negativamente a sus planes de captar más recursos para financiar su expansión en inteligencia artificial.

Operadores reaccionaron con cautela ante las nuevas tensiones entre Estados Unidos e Irán, que impactaron en los mercados financieros. Foto: EFE.

Atención a nuevas ofertas vinculadas a la IA

Los mercados también siguen de cerca la esperada salida a bolsa de SpaceX, la empresa aeroespacial y de inteligencia artificial de Elon Musk, que podría convertirse en la mayor oferta pública inicial (OPI) registrada hasta la fecha.

Ross Cartwright, analista de MFS Investment Management, señaló que los planes de cotización de firmas como SpaceX, OpenAI y Anthropic reflejan una nueva etapa de emisiones de acciones vinculadas al desarrollo de la inteligencia artificial.

Asimismo, destacó que la reciente ampliación de capital por aproximadamente US$ 85,000 millones realizada por Alphabet, matriz de Google, evidencia que incluso las grandes corporaciones consolidadas están recurriendo al mercado para financiar mayores inversiones en IA.

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Según el especialista, una parte importante de esos recursos podría destinarse a centros de datos, semiconductores, energía e infraestructura tecnológica, fortaleciendo el ecosistema que ha impulsado el desempeño de los mercados en los últimos años.

En otros mercados, el oro retrocedió hasta los US$ 4,097 por onza, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años avanzó a 4.55 % y el bitcoin cayó hasta los US$ 61,790.

Con información de EFE.