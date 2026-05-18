Mike Wilson, estratega de Morgan Stanley.
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Agencia Bloomberg
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Las acciones en Estados Unidos enfrentan el riesgo de una corrección significativa, ya que la liquidación global de bonos amenaza con descarrilar el rally impulsado por la inteligencia artificial, según estrategas de Morgan Stanley.

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