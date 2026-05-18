Si el mercado de bonos se vuelve más volátil y las tasas de interés de largo plazo siguen aumentando, “esperaríamos la primera corrección significativa en los precios de las acciones desde que los mercados tocaron fondo a fines de marzo”, escribió en una nota el equipo liderado por Mike Wilson.

El S&P 500 retrocedió desde un máximo histórico a fines de la semana pasada, mientras los futuros de índices bursátiles apuntaban a que las acciones estadounidenses extenderían sus pérdidas el lunes.

Los temores inflacionarios derivados de precios de la energía elevados durante un período prolongado debido a la guerra con Irán han golpeado a los bonos del Tesoro en toda la curva, con el rendimiento a 30 años subiendo a su nivel más alto en casi tres años. Los rendimientos en Japón también avanzaron a sus niveles más altos en varias décadas.

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El avance de los rendimientos de los bonos del Tesoro y el tono más agresivo de la Reserva Federal reflejan el aumento de los precios del petróleo junto con una economía sólida, dijo Wilson. Los mercados de bonos necesitan una resolución duradera del conflicto con Irán antes de que las tasas retrocedan, agregó.

Aun así, los estrategas mantuvieron su visión alcista de largo plazo para las acciones. La semana pasada elevaron su meta a 12 meses para el índice de referencia estadounidense a 8,300 puntos, respaldados por el crecimiento de ganancias más fuerte en más de dos décadas, excluyendo las recuperaciones tras grandes shocks.

Destacaron que los inversionistas han subestimado particularmente el grado en que el fuerte crecimiento de las ganancias fue más allá de las empresas beneficiadas por la inteligencia artificial, y agregaron que el apetito por asumir más riesgo en áreas que podrían beneficiarse de una expansión del crecimiento de ganancias sigue siendo limitado.

“Si bien una recuperación amplia de las ganancias está cobrando impulso, los participantes del mercado generalmente no están posicionados para ello”, dijo Wilson. “Las variables clave a observar que deberían acelerar esta operación de ampliación son que los precios del petróleo y las tasas retrocedan desde sus máximos recientes”.