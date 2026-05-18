Operadores en el parqué de la Bolsa de Nueva York.
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Agencia Bloomberg
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Los estrategas de Wall Street advierten que el período de luna de miel para las acciones tras una temporada de resultados espectacular terminó, y que una dura realidad macroeconómica amenaza ahora el repunte de este año.

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