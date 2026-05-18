Con más del 90% de las empresas del índice S&P 500 habiendo presentado resultados, el foco de los inversionistas vuelve a los desafíos que enfrenta el flamante presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh. Entre ellos se incluyen precios del petróleo obstinadamente por encima de US$ 100 el barril y dos lecturas consecutivas elevadas de precios al consumidor y al productor la semana pasada, que han llevado a los operadores a descontar la posibilidad de aumentos de tasas de interés, en lugar de recortes, este año.

“Los inversionistas en acciones están enfocados en lo micro: miran las ganancias, y son excelentes”, dijo por teléfono Adam Turnquist , estratega técnico jefe de LPL Financial. “El entorno macroeconómico ciertamente no es tan optimista como el mercado accionario. Creo que hay que prestar atención”.

El viernes, los inversionistas se vieron obligados a prestar atención, cuando los sectores del mercado más sensibles a las tasas de interés registraron fuertes caídas en una dura liquidación bursátil. El índice Russell 2000 de pequeñas empresas cayó un 2.4%, su mayor descenso diario desde noviembre.

Una canasta de Morgan Stanley de integrantes no rentables del índice bajó aún más, con una caída del 4.3%. El equipo temático de Goldman Sachs sugirió entonces apostar a la baja contra tecnológicas no rentables y nombres de baja calidad a medida que subieron las tasas de interés.

Las bolsas se muestran turbulentas tras los cambios en la presidencia de la Fed | Históricamente, las acciones registran fuertes caídas durante los primeros tres meses de mandato de un nuevo presidente de la Fed.

Los estrategas de Morgan Stanley se pronunciaron antes del inicio de la semana bursátil y escribieron que las acciones corren riesgo de una corrección significativa, dado que la liquidación global de bonos amenaza con descarrilar el rally impulsado por la inteligencia artificial. Si el mercado de bonos se vuelve más volátil y las tasas de largo plazo siguen subiendo, “esperaríamos la primera corrección significativa en los precios de las acciones desde que los mercados tocaron piso a fines de marzo”, escribió en una nota el equipo liderado por Mike Wilson.

Aun así, los estrategas mantuvieron su visión alcista de más largo plazo para las acciones después de elevar la semana pasada su objetivo a 12 meses para el índice de referencia estadounidense a 8,300 puntos.

“Si las presiones inflacionarias siguen acumulándose, dentro de tres meses o más, las probabilidades de un alza de tasas aumentarían y eso podría sorprender a los mercados, que anticipaban un presidente de la Fed Warsh bastante moderado en los primeros días de su mandato”, dijo por teléfono Ed Clissold , estratega jefe para Estados Unidos de Ned Davis Research.

Clissold agregó la inflación a su lista de razones para ser cauteloso con las acciones en una nota del 13 de mayo, al señalar que la tasa de variación del IPC había subido lo suficiente por encima de su promedio de seis meses como para activar una señal bajista. Una serie de lecturas elevadas de inflación “ya no puede descartarse como un repunte de corto plazo”, dijo. El indicador, que entonces se movía en la dirección opuesta, predijo correctamente el piso del mercado accionario en 2022.

Incluso sin el repunte del IPC y el IPP, el S&P 500 históricamente ha enfrentado desafíos tras cambios de liderazgo en la Reserva Federal. Desde 1930, el índice de referencia de las acciones estadounidenses ha registrado una caída promedio del 12% en los primeros tres meses después de la llegada de un nuevo presidente de la Fed, según un análisis de Barclays Plc. Sin embargo, esas caídas no siempre se mantienen, ya que el S&P 500 suele estar apenas un 1% más bajo tres meses después de la instalación de un nuevo presidente.

“Históricamente, los nuevos presidentes de la Fed han sido puestos a prueba por los mercados accionarios tras asumir el cargo”, escribieron los estrategas de Barclays liderados por Alexander Altmann en una nota del viernes.

Las empresas de pequeña capitalización se desploman | Los valores sensibles a las tasas de interés caen al nivel más bajo desde noviembre a medida que aumentan las expectativas sobre las tasas.

En Wall Street, los estrategas advierten sobre debilidad tras un fuerte repunte de las acciones. El S&P 500 acumula un aumento del 13% en lo que va del trimestre. Scott Chronert, jefe de estrategia de acciones estadounidenses de Citigroup Global Markets Inc., advirtió sobre una “resaca posterior a los resultados” en un momento en que los rendimientos a 10 años subieron, las preocupaciones inflacionarias aumentaron y “el nuevo presidente de la Fed, Warsh, podría tener las manos llenas”.

Los operadores tendrán una mejor idea de los motivos del banco central para mantener estables las tasas de interés este mes con la publicación de las minutas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto el miércoles. Las expectativas de inflación de la Universidad de Michigan también se conocerán el viernes.

Con todo, Nvidia Corp., la mayor empresa del S&P 500 y favorita de la operación vinculada a la inteligencia artificial, todavía no presenta sus resultados. Ese informe podría sumar apuestas alcistas sobre la construcción de centros de datos cuando publique sus cifras el miércoles por la tarde. Hasta ahora, las ganancias del primer trimestre de las compañías del S&P 500 superaron las expectativas de los analistas por más del 17%.

Aun así, los estrategas ven que los acontecimientos macroeconómicos, más que los microeconómicos, tendrán una mayor influencia sobre la dirección del mercado en los próximos meses.

“Los buenos resultados de las empresas han impulsado últimamente el mercado alcista, pero ya estamos cerca del final de la temporada de resultados. Los titulares geopolíticos y las ansiedades económicas probablemente moverán ahora a los mercados”, dijo Brian Jacobsen, economista jefe de Annex Wealth Management.