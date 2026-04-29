Los funcionarios de la Reserva Federal mantuvieron la tasa de interés sin cambios, pero pusieron de manifiesto una división cada vez mayor sobre las perspectivas de la política monetaria, en un contexto de creciente incertidumbre provocada por el conflicto en Medio Oriente.

Cuatro responsables de la política monetaria votaron en contra de la decisión, entre ellos tres que se opusieron a la formulación del comunicado posterior a la reunión, que sugería que el banco central acabaría reanudando los recortes de tasas.

La presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack , el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari , y la presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan , “apoyaron mantener el rango objetivo para la tasa de los fondos federales, pero no respaldaron la inclusión de un sesgo expansivo en el comunicado en este momento”, señaló el comité.

El gobernador Stephen Miran disintió a favor de una reducción de un cuarto de punto en las tasas.

La votación de 8 a 4 supuso la primera vez desde octubre de 1992 que cuatro miembros se mostraban en desacuerdo con una decisión del Comité Federal de Mercado Abierto. El comité mantuvo su tasa de interés de referencia de los fondos federales en un rango del 3.5% al 3.75%.

De cara a la reunión, inversores y economistas esperaban en general que la Fed mantuviera las tasas sin cambios durante el resto del año.

Los responsables introdujeron un ligero cambio en su comunicado, afirmando que “los acontecimientos en Medio Oriente están contribuyendo a un alto nivel de incertidumbre sobre las perspectivas económicas”. Anteriormente habían señalado que las implicaciones del conflicto para la economía eran inciertas.

Los banqueros centrales repitieron la frase que hace referencia al “alcance y el momento de los ajustes adicionales” de las tasas. Los responsables de la política monetaria recortaron las tasas tres veces en los últimos meses de 2025.

El futuro de Powell

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que permanecerá en el banco central como gobernador una vez que finalice su mandato como titular.

“Una vez que mi mandato como presidente termine el 15 de mayo, continuaré ejerciendo como gobernador por un período aún por determinar”, declaró Powell el miércoles en una conferencia de prensa.

Si bien su mandato como presidente de la Fed concluye el 15 de mayo, su puesto en la Junta de Gobernadores se extiende hasta 2028.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, durante una conferencia de prensa tras la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) en Washington el 29 de abril. Fotógrafo: Daniel Heuer/Bloomberg

“Planeo mantener un perfil bajo como gobernador”, aseguró. “Solo hay un presidente de la Junta de la Reserva Federal. Cuando Kevin Warsh sea confirmado y asuma, él será ese presidente”.

La decisión del Departamento de Justicia de la semana pasada de abandonar una controvertida investigación penal por sobrecostos en la renovación de la sede de la Fed en Washington despejó el camino para la confirmación de Kevin Warsh, nominado por el presidente Donald Trump para reemplazar a Powell al frente del banco central.

“Mi preocupación son los ataques legales contra la Fed, que amenazan nuestra capacidad de llevar adelante la política monetaria sin considerar factores políticos”, dijo Powell.

Powell señaló en marzo que planeaba permanecer en el banco central hasta que se completara la investigación del Departamento de Justicia sobre él y la institución.

Peor pesadilla

Warsh asumirá el cargo mientras la guerra entre EE.UU. e Israel con Irán sigue avivando la incertidumbre entre los líderes empresariales y los economistas. El consiguiente repunte de los precios de la energía amenaza con alimentar una inflación ya persistente, y la carga adicional para los consumidores podría provocar un crecimiento más lento y recortes de empleo.

Esto plantea la pesadilla de cualquier banquero central: una mayor inflación y un desempleo en aumento que empujan la política monetaria en dos direcciones a la vez.

Por ahora, la tasa de desempleo parece haberse estabilizado. Pero la contratación neta ha caído hasta casi cero durante el último año, lo que hace que el mercado laboral sea vulnerable a las perturbaciones, según múltiples responsables políticos.

Kevin Warsh

Al mismo tiempo, la inflación lleva cinco años por encima del objetivo del 2% de la Fed. Mientras los responsables se reunían el miércoles, los precios del crudo Brent alcanzaron su nivel más alto desde junio de 2022. Aunque ningún responsable de la Fed ha dicho que espere que la próxima medida de política monetaria sea una subida, varios están dispuestos a dar a entender que podría serlo.

Un informe publicado a principios de este mes reveló que la inflación de los precios al consumo se disparó en marzo hasta alcanzar su mayor subida en casi cuatro años, impulsada por un aumento récord de los precios de la gasolina. Por ahora, ese repunte se limita en gran medida a los precios de la energía, pero las empresas y los economistas han advertido de que, cuanto más se prolongue la guerra, más probable será que la inflación se extienda a los bienes y servicios no energéticos.

Camino libre

Mientras tanto, Warsh tiene ahora el camino despejado hacia su confirmación después de que el senador republicano Thom Tillis retirara su oposición a la confirmación de Warsh por la investigación del Departamento de Justicia.

La Comisión Bancaria del Senado votó el miércoles a favor de remitir la nominación de Warsh al pleno del Senado. Una vez confirmado, Warsh ocuparía el puesto de Miran.

Sin embargo, es poco probable que la noticia convenza a Powell de abandonar el banco central por completo. Powell se ha comprometido a permanecer en el cargo hasta que la investigación del Departamento de Justicia se resuelva “con transparencia y de forma definitiva”.

A pesar de que declaró cerrada la investigación, la fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, dejó claro que podría reabrirla “si los hechos así lo justificaran”.

Elaborado con información de Bloomberg