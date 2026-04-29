BCP recibe aprobación de la Reserva Federal para abrir una sucursal bancaria en Estados Unidos | Foto: Andina
BCP recibe aprobación de la Reserva Federal para abrir una sucursal bancaria en Estados Unidos | Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, con licencia estatal de Coral Gables, según una orden emitida el 24 de abril de 2026.

, marcos normativos que se exigen para que bancos extranjeros operen directamente en Estados Unidos.

, el cual fue publicado en el diario The Miami Herald.

LEA TAMBIÉN: 19 millones de peruanos preocupados por extorsiones, ¿qué plazo sería clave para combatirlas?

Actualmente , podrá ampliar sus operaciones y captar depósitos mayoristas en Estados Unidos, sobre todo de empresas vinculadas a sus clientes.

La entidad reguladora indicó que la nueva oficina dará continuidad y ampliará el negocio de la agencia actual en Miami, manteniendo el enfoque en cuentas corporativas.

LEA TAMBIÉN: Indecopi confirma multa a BCP por beneficio incumplido a usuario, ¿cuál es el monto?

Cabe recalcar que

La Reserva Federal concluyó que el banco está sujeto a una supervisión consolidada integral, lo que significa que la SBS tiene acceso suficiente a información sobre sus operaciones globales para evaluar su solidez y cumplimiento de la normativa.

Banco de Crédito del Perú: Foto: Difusión
Banco de Crédito del Perú: Foto: Difusión

TE PUEDE INTERESAR

Caja Del Centro en liquidación: empezó pago a depositantes con cuentas CTS
IA, Sunat y tributación: eficiencia sin reglas no es suficiente
Nuevo retiro de AFP asoma en Congreso, ¿para quiénes sería?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.