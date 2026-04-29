La Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal (Fed) aprobó la solicitud del Banco de Crédito del Perú (BCP) para abrir una sucursal bancaria en la ciudad de Miami, Florida, con licencia estatal de Coral Gables, según una orden emitida el 24 de abril de 2026.

La autorización se otorgó luego de un proceso de evaluación bajo la Ley de Banca Internacional y la Regulación K, marcos normativos que se exigen para que bancos extranjeros operen directamente en Estados Unidos.

El ente regulador estadounidense señaló que la solicitud del BCP cumple con los requisitos aplicables a bancos extranjeros, además de que no hubo objeciones durante el período de comentarios públicos, el cual fue publicado en el diario The Miami Herald.

Actualmente el BCP opera en Miami como agencia, una figura que no puede recibir depósitos de fuentes estadounidenses. Por ello, al convertirse en sucursal internacional, podrá ampliar sus operaciones y captar depósitos mayoristas en Estados Unidos, sobre todo de empresas vinculadas a sus clientes.

La entidad reguladora indicó que la nueva oficina dará continuidad y ampliará el negocio de la agencia actual en Miami, manteniendo el enfoque en cuentas corporativas.

Cabe recalcar que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) es la encargada de supervisar al BCP en el Perú.

La Reserva Federal concluyó que el banco está sujeto a una supervisión consolidada integral, lo que significa que la SBS tiene acceso suficiente a información sobre sus operaciones globales para evaluar su solidez y cumplimiento de la normativa.