Al mes, ingresan cerca de 110,000 nuevos clientes a este producto. (Foto: Freepik)
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Guillermo Westreicher Herrera
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Las entidades financieras están impulsando herramientas digitales como el ahorro automático en sus aplicativos, que permiten a los usuarios separar pequeñas sumas de dinero de forma programada, ¿qué objetivos persiguen los usuarios?

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