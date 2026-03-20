El producto del BCP llamado “wardaditos”, a la fecha, registra 1.3 millones de clientes. Se trata de una cuenta ‘escondida’, diferente a la cuenta bancaria principal.

“Tu wardadito (es) una cuenta oculta que está ahí para ti, no se cobra nada, y la tienes disponible para cuando tú la necesites”, dijo a Gestión Jorge Jenkins, gerente de desarrollo de nuevos negocios de la institución financiera.

Al mes, se crean más de 220,000 cuentas e ingresan cerca de 110,000 nuevos clientes a este ahorro, señala Jenkins. Esto se explica porque no solo hay entrada sino salida de usuarios. Además, cada persona puede crear hasta cinco cuentas a su nombre, agregó.

Por el ritmo de adopción observado, el ejecutivo espera llegar a los 2 millones de clientes en agosto próximo y a los 4 millones, en el 2028.

“La necesidad puntual del cliente es guardar, ya sea para pagar las compras de la semana, o el colegio de los hijos, o darse un gustito”, expresó Jenkins.

En ese sentido, el gerente mencionó que en algunos casos el producto funciona como una cuenta puente que permite ahorrar para una compra importante, y en otros incluso también sirve como salvavidas ante una necesidad imprevista.

BCP espera llegar a los 2 millones de clientes en agosto próximo. (Foto: Pixabay)

Procedencia

La cuenta de “wardaditos” se alimenta con abonos automáticos frecuentes y con aportes voluntarios.

Los abonos automáticos, a su vez, se realizan bajo tres modalidades: un monto fijo de forma diaria, quincenal o mensual; un porcentaje del ingreso que recibe la persona; o el vuelto que queda al redondear el monto de las compras, explicó.

El ejecutivo precisó que la mayoría, alrededor del 60% de los usuarios, escoge la primera modalidad de descuento programado, es decir, el abono de un monto fijo. El resto, se reparte por igual entre las otras dos modalidades.

Mientras que el 90% de los clientes efectúa abonos libres no programados.

“Un porcentaje muy alto de nuestros clientes usa (el producto) semanalmente. Son 1.3 millones de clientes y se hacen 4.5 millones de operaciones entre débitos y abonos a esta cuenta al mes”, precisó.

“(En realidad, la mayoría de los clientes) abona a diario, pero retira semanalmente (de la cuenta de wardaditos)”, manifestó el directivo.

Pese a que se realizan retiros frecuentes, Jenkins subrayó que el saldo promedio de las cuentas de wardaditos es de S/ 1,000.

Procedencia

De acuerdo con el gerente, los principales motivos de ahorro son: viajes, fondos de emergencia y compra de algún bien (tecnología, regalos, autos, etc).

Además, comentó que la mayor parte de los clientes (alrededor del 70%) tiene entre los 18 y 35 años, es decir, se trata de un público principalmente joven, y otra de sus características es que poseen un perfil más urbano.

Actualmente, la penetración del producto llega al 16% de clientes activos del aplicativo del BCP, y la meta es llegar a 30% a fin de año, lo que equivale a 2.5 millones de usuarios, puntualizó.

La penetración de Wardaditos llega al 16% de clientes activos del aplicativo del BCP. (Foto: iStock)

Hábito

Con este mecanismo programado, los usuarios ahorran 40% más que aquellos que no definen un débito automático, según Jenkins, lo que evidenciaría que el abrir una cuenta “oculta” genera un hábito de ahorro.

En el mercado local existen también otras alternativas de ahorro programado o voluntario. Por ejemplo, el BBVA ofrece a sus clientes “Mis Metas”, Interbank tiene en su aplicativo la “Alcancía virtual”, y Scotiabank incluye en su banca móvil la opción de crear una “Caja fuerte” o una meta.

Ajuste

Esta herramienta inició como plataforma web en el 2022, y hoy forma parte de la banca móvil. A la fecha, la tasa de interés efectiva anual (TREA) de “wardaditos” es de 0.123% en soles. Sin embargo, desde el próximo 01 de abril, dicho rendimiento será 0%. Jorge Jenkins sostiene que la propuesta de valor del producto no está en la tasa, sino en los descuentos, premios por recomendar o referir a amigos y otros beneficios.