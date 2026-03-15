Al cierre del 2024, se identificaron 237 fintech en el Perú, de las que 27 de cambio de divisas. | Crédito: Difusión
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Zulema Ramirez Huancayo
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A inicios de 2026, un banco de grande anunció que dejaría de operar una de sus plataformas digitales especializadas en el cambio de divisas.

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