Es así que Cocos y Lucas, plataforma del BCP en la que ofrecía cotizaciones de tipo de cambio diferenciadas frente a sus canales tradicionales, dejó de funcionar el 28 de febrero de este año.

La decisión responde a un replanteamiento estratégico sobre la forma en que la entidad ofrece este tipo de operaciones dentro de su ecosistema digital, señala un reporte del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

“En lugar de mantener una aplicación independiente, el banco optará por integrar el servicio de cambio de divisas en sus canales digitales de uso masivo, como la banca móvil y su billetera digital”, explicó.

Según el emisor monetario, el objetivo es simplificar la experiencia del usuario, concentrar más servicios en menos plataformas y optimizar el uso de recursos tecnológicos.

“Tener una plataforma exclusivamente para compra y venta de dólares, sin alguna herramienta que otorgue valor agregado implica duplicar costos para la entidad”, expresó.

Cocos y lucas era la plataforma de cambio de moneda del BCP.

La medida también refleja una tendencia en el sistema financiero, donde el cambio de divisas online se ha convertido en una funcionalidad cotidiana dentro de las aplicaciones financieras, aseguró el BCRP.

Con esta integración, el banco busca que los clientes puedan acceder a este servicio de manera más directa y dentro de las plataformas que utilizan con mayor frecuencia, anotó.

Según Chang, los bancos han puesto mayores esfuerzos y recursos en sus aplicativos en los últimos años, por tanto, vienen incorporando cada vez más operaciones como cambio de moneda, envío de remesas, pago de servicios, entre otros.

Además, para el usuario es más práctico realizar todas estas operaciones desde un solo lugar, añadió.

Al cierre del 2024, se identificaron 237 fintech en el Perú, de las que 60 son de pagos y transferencias, 54 de préstamos y 27 de cambio de divisas.

Las casas de cambio digitales tuvieron un auge en los años previos a la pandemia, pues era necesario el cambio de moneda extranjera de forma legal y competitiva. En la banca el costo de estas transacciones era muy elevado y los cambistas de a pie se consideraban algo inseguras, refieren especialistas.