Variación de principales precios desde inicio de la guerra en Irán
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Omar Manrique
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La espiral bélica en el Medio Oriente está poniendo bajo presión a la economía mundial y empieza a descarrilar los procesos de desinflación que emprendieron la mayoría de países en los últimos dos años.

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