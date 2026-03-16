La escalada del conflicto ubica ahora al petróleo Brent por encima de la línea roja de los US$ 100, una cotización fuera de todo pronóstico hasta el mes pasado, que se consolida conforme la crisis se extiende y echa por tierra la expectativa que tenía buena parte del mercado: una guerra de corta duración, incluso de solo una semana.

La cruenta realidad –3,000 víctimas ya- desborda los estimados a medida que los ataques de EE.UU. e Israel arrecian sobre Irán y este asfixia al enemigo desde el centro neurálgico sobre el que ahora gira su estrategia: bloquear el suministro de petróleo no solo con el cierre fáctico del estrecho de Ormuz, sino también con la amenaza a la infraestructura de crudo y gas de los países del Golfo Pérsico.

Este enfoque se afianzó cuando, en sus primeras y ahora únicas declaraciones, el recientemente elegido líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, manifestó que no permitirá el transporte por el estrecho hasta que sus rivales cesen hostilidades. Posteriores anuncios iraníes de minar la zona, a los que siguió la destrucción de más de 16 barcos encargados de esa misión por parte de EE.UU., acrecentaron el conflicto.

Uno de los primeros anuncios de Mojtaba Jamenei (parado) al suceder a su padre Alí Jamenei (sentado) como líder supremo de Irán es que el estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del petróleo mundial, seguirá cerrado.

Crisis petrolera se ahonda

Si bien funcionarios de Irán indicaron que podrían permitir el pase por Ormuz de algunas embarcaciones, si pagaban en yuanes y no en dólares; y EE.UU. levantó sanciones contra petroleros rusos; mientras que la Agencia Internacional de Energía acordó liberar reservas del commodity, estas medidas parecen ser solo paliativos que no compensan que cada día dejan de transportarse 20 millones de barriles por el cierre del estrecho.

Como resultado, la crisis petrolera se ahonda y la propia agencia la califica como la mayor interrupción de suministro del crudo en la historia, cuyo correlato es la subida del Brent en 40% desde que estalló el conflicto a US$ 103, un máximo desde julio del 2022.

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) advirtió que este repunte ya se transmite a los precios internacionales de alimentos clave como el maíz, trigo y soya que, solo entre el 4 y 11 de marzo, aumentaron en 3.9%, 8.4% y 6.6%.

Cuando los barcos dejan de transitar por el estrecho, las consecuencias se propagan rápidamente, por lo que los alimentos, medicinas, fertilizantes y otros suministros se vuelven más difíciles de transportar y más costosos de entregar, alertó la ONU.

Así, el reciente aumento del precio internacional del crudo agregará 0.2% a la inflación de este mes, según el instituto emisor.

El trigo, que ya repunta, es clave porque muchos alimentos lo utilizan como insumo, incluido el pan y fideos.

¿Cómo el alza de precios llega al consumidor final?

El alza internacional del maíz, trigo y soya se traslada rápidamente al Perú porque es un país importador neto de alimentos, en el que los insumos para elaborarlos provienen del exterior, afirma el presidente de Maximixe, Jorge Chávez. La transmisión empieza por expectativas, pues ante la incertidumbre de cuánto se encarecerán los insumos, las empresas evitan que se afecte su estructura de costos cubriéndose mediante la elevación de los precios al cliente final, explica.

La aceleración del precio del petróleo es muy inflacionaria pues incide directamente en el costo de producción o de energía de las empresas, pero también en el logístico ( transporte), detalló un ejecutivo del mercado de valores.

“He verificado con empresarios que ante el alza del petróleo, el costo del transporte ha subido bárbaramente, sobre todo por la incertidumbre acerca de hasta cuánto podría subir el crudo. Si la guerra continúa, la oferta se afectará y se tienen perspectivas para el petróleo en US$ 120 o US$ 150. De llegar a los 20 días con altos precios, sería estanflacionario (precios crecientes y economía recesada) en EE.UU., con impacto global”, sostiene Chávez.

El dólar recupera su reinado como refugio seguro en tiempos recios, mientras que otros activos, como metales y acciones, se debilitan.

Dólar recupera su reinado ante mayor riesgo

Goldman Sachs proyectaba el Brent en US$ 100 en promedio en marzo, aún antes de que se acentuará la tensión el viernes, con el bombardeo de EE.UU. a la estructura militar de la isla de Kharg, desde donde Irán envía el 90% del petróleo que exporta, y las subsecuentes amenazas de la república islámica a los complejos petroleros de los países de la región.

Ante el mayor riesgo, desde que empezó el conflicto el dólar trepa 3% a nivel global y en Perú, 2.7% mientras que los metales clave para el país como el cobre, oro y plata bajan 6.2%, 4.5% y 13.7%, lo que obedece, en parte, a la menor demanda por preocupaciones sobre el crecimiento mundial a raíz de la guerra. “El dólar ha recuperado su reinado ante la aversión al riesgo, por lo que los metales cíclicos bajan al igual que las acciones”, dijo un ejecutivo del sistema financiero.