“Yo creo que existe una alta probabilidad de que (la guerra en Irán) tenga un periodo relativamente corto de vida. Eso no significa que debemos minimizar lo que está pasando”, expresó a Gestión Jean Pierre Fournier, vicepresidente de inversiones de AFP Integra.

“El escenario base está más por el lado de que (el conflicto) tenga una duración acotada, pero hay que tomar con cuidado el efecto que puede tener. Creo que eso lo vamos a ver en las próximas semanas”, agregó.

Tomando en cuenta que la situación actual aún es incierta, estimó que se observará una rotación de las inversiones en el corto plazo hacia activos refugio (como el dólar y el oro).

Ayer, el dólar frente al sol saltó bruscamente de S/ 3.364 a S/ 3.420, o en 1.66%, la mayor alza diaria en cuatro años (desde febrero del 2022).

Sobre el crudo, refirió que, cuando han sucedido en el pasado conflictos bélicos que duraron pocas semanas o meses, se registraron saltos de entre 15% y 20% en el precio.

En cambio, si el conflicto se extiende, sí podrían darse incrementos del petróleo “bastante superiores al 40% o 50%”, por lo que la cotización se situaría por encima de US$ 100 o US$ 120 por barril, advirtió. Pero esto último no sucedería si la situación solo dura cuatro o cinco semanas como ha sugerido el presidente estadounidense, sostuvo Fournier.

Si el conflicto no se prorroga, se recuperarán las bolsas de países emergentes (incluyendo la peruana), así como los commodities como el cobre, cuya cotización está asociada a las expectativas de crecimiento de la economía global, afirmó.

Sin embargo, si sobre el conflicto no vislumbra pronto final, se vería una situación similar a la del 2022, cuando estalló la guerra entre Rusia y Ucrania, y se afectarían principalmente las plazas de Asia y Europa, pues son países “bastante dependientes” de los precios de la energía, argumentó el ejecutivo.

De acuerdo con el analista, se espera un dólar “resiliente”, tomando en cuenta que los inversionistas están recurriendo a esa moneda como refugio. Sin embargo, aclaró que no se puede asegurar que el resultado será una subida del billete verde al término de las próximas cinco semanas, pues Donald Trump puede siempre sorprender con cambios de dirección.

Fournier mencionó también que, si bien la bolsa local cayó casi 4% ayer, viene de un 2025 y de un inicio del 2026 con rendimientos “bastante buenos”.