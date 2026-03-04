AFP Integra espera que el conflicto bélico sea de corta duración. (Foto: istock)
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) cayó ayer 3.78%, ante la escalada del conflicto que enfrenta a EE.UU. e Israel contra Irán, ¿cuál es el análisis de inversionistas institucionales como las AFP?

