Al menos dos personas han muerto y más de una decena han resultado heridas en un ataque ruso con misiles y drones contra algunas de las principales ciudades ucranianas esta madrugada, según informó en sus redes sociales el presidente Volodímir Zelenski.

El presidente ucraniano confirmó además que el principal objetivo del bombardeo fueron infraestructuras energéticas de las ciudades de Kiev, Odesa y Dnipró.

En concreto, Rusia dirigió sus misiles y drones contra centrales de generación eléctrica y contra las subestaciones que permiten que la electricidad que las primeras producen llegue a la red nacional.

En el ataque lanzó 24 misiles balísticos, de los que nueve no pudieron ser interceptados por las defensas ucranianas.

Además empleó 219 drones de larga distancia, según el parte del bombardeo emitido este jueves por la Fuerza Aérea ucraniana.

Cerca de 2,600 edificios sin calefacción en Kiev por el ataque

Solo en Kiev, el ataque ruso ha dejado sin calefacción a cerca de 2,600 edificios de viviendas, según informó el alcalde de la capital, Vitali Klichkó, en su cuenta de Telegram.

Klichkó ha asegurado que la situación es particularmente difícil en el distrito de Dárnitsia, de la orilla izquierda del Dniéper, que divide en dos la ciudad.

“Allí, debido a los graves daños en la central termoeléctrica de Dárnitsia, no es posible en estos momentos dar suministro de calefacción”, ha señalado el alcalde.

«Daños sustanciales» en una subestación eléctrica de Odesa

En Odesa, el ataque ha provocado «daños sustanciales» en una subestación eléctrica, según dijo en un comunicado la empresa privada ucraniana del sector eléctrico DTEK.

«Los daños son sustanciales. Los trabajos de reparación se extenderán durante un largo tiempo para que el equipamiento vuelva a funcionar», añade la nota de la empresa.

Después de dañar o destruir prácticamente por completo muchas de las centrales no nucleares de Ucrania, Rusia se centra últimamente en atacar las subestaciones eléctricas necesarias para el funcionamiento de las centrales que sí están en marcha.

Según las autoridades ucranianas, el objetivo de esta estrategia es desconectar las centrales nucleares ucranianas que Rusia no ha atacado de momento directamente de la red nacional de electricidad.

Las centrales nucleares han garantizado hasta ahora cierta estabilidad en el suministro de electricidad en Ucrania, que introduce cada día largos apagones programados para hacer frente al déficit de generación causado por los bombardeos rusos.

Ucrania ataca una refinería rusa a casi 2,000 kilómetros

Mientras, las fuerzas ucranianas atacaron este jueves una refinería rusa en la república septentrional de Komi, a casi 2,000 kilómetros de la frontera entre los dos países, según admitieron las autoridades locales.

“Hoy, nuestra región fue atacada por drones ucranianos. Se declaró un incendio en una refinería de petróleo en Ujtá”, capital regional, escribió en Telegram el gobernador, Rostislav Goldshtéin.