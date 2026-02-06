Armas nucleares. (Foto: EFE)
Armas nucleares. (Foto: EFE)
Estados Unidos acusó este viernes a China de haber realizado «una acumulación masiva y deliberada» de armas nucleares y que persigue tener un arsenal similar al suyo o al de Rusia.

, dijo el subsecretario de Estado para el Control de Armamento del Gobierno estadounidense, Thomas DiNanno.

El alto funcionario participa en una reunión de la Conferencia de Desarme de la ONU, la única instancia que existe a nivel mundial que reúne a los países en torno a este objetivo.

La reanudación hoy de las sesiones de este órgano coincide con una situación jamás vista desde inicios de los años noventa, en la que el mundo carece de un tratado entre las dos mayores potencias nucleares para reducir sus arsenales nucleares y mantener un control de éstos, tras la expiración anoche del START III.

Reproches a la falta de control sobre China

DiNanno recordó que a partir de 2010, cuando se firmó el START III, Estados Unidos y Rusia redujeron sus arsenales estratégicos a mínimos históricos y que en esa época Pekín «tenía un arsenal nuclear relativamente pequeño, coherente con su enfoque de disuasión».

No obstante, aseguró que a partir de ese momento China «aprovechó la oportunidad de la restricción legalmente vinculante de Estados Unidos y Rusia para comenzar a ampliar su arsenal a su propio ritmo», lo que ya en el primer gobierno del presidente Donald Trump era motivo de preocupación.

El representante lamentó que mientras a otros países se les exige transparencia en la Conferencia de Desarme y otras instancias, «China niega las pruebas» y sigue construyendo armas nucleares con el apoyo de Rusia.

«China sigue en camino de tener más de 1,000 ojivas nucleares para 2030», declaró.

Pekín dice que es una «narrativa falsa»

En respuesta a las acusaciones de Estados Unidos, el embajador adjunto de China ante la sede europea de la ONU en Ginebra Jian Shen dijo que se trataba de «una narrativa falsa».EE.UU. «es culpable de que se haya agravado la carrera armamentística», con la inversión de miles de millones de dólares «para desarrollar nuevas armas nucleares», agregó.

El embajador chino aseguró que su país nunca ha competido con otros en términos de inversión, número o alcance de armas nucleares y que no tiene la intención de iniciar una carrera armamentística con otros países.

