Petro mantiene un tenso enfrentamiento con Trump, plagado de acusaciones mutuas. Ahora, no descarta armarse para defender su sobertanía. Foto: difusión
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió que volverá a tomar las armas —de ser necesario— con el fin de defender la soberanía de su país

A través de X, el exguerrillero indicó: “Aunque no he sido militar sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar un arma más desde el pacto de paz de 1989 (sic), pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”.

Vale recordar que tras firmar un acuerdo de paz con el Gobierno de Virgilio Barco.

La tensión crece tras , quien reconoció que “Colombia está muy enferma” y “gobernada por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla” al gigante norteamericano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (izq); y su par de Colombia, Gustavo Petro, llevan varios meses en una guerra verbal. Foto: Mandel NGAN y Joaquín SARMIENTO / AFP

“A mí me suena bien eso”, reconoció Donald Trump al ser consultado por la prensa si sus palabras significan que podría haber una operación estadounidense en Colombia

Desde que Trump retomó el poder, no han cesado las peleas verbales con Petro. Este último se muestra confiado en que habrá una reacción popular la cual enfrentará a Estados Unidos.

“Cada soldado de Colombia tiene una orden desde ya: todo comandante de la fuerza pública que prefiera la bandera de EE.UU. a la bandera de Colombia se retira inmediatamente de la institución por orden de las bases y la tropa y mía. La constitución ordena a la fuerza pública defender la soberanía popular”, puntualizó Petro.

Con información de EFE

