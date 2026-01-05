El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió por la mñana del domingo que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, enfrentará “un precio muy alto” si no coopera con Washington, tras la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense.

Así lo hizo en una breve entrevista telefónica concedida a la revista The Atlantic, Trump señaló que Rodríguez podría enfrentar consecuencias “probablemente mayores que las de Maduro” si no cumple con lo que calificó como “hacer lo correcto”.

La advertencia se produjo luego de que fuerzas estadounidenses atacaran Caracas en la madrugada del sábado, bombardeando objetivos militares. Según el gobierno estadounidense, Maduro y su esposa fueron detenidos y trasladados fuera del país para enfrentar cargos en Nueva York.

Horas despues, Delcy Rodríguez, invitó este al Gobierno de EE.UU. a trabajar conjuntamente en una “agenda de cooperación”.

“Extendemos la invitación al Gobierno de los EE.UU. a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera”, señaló Rodríguez en un comunicado publicado en Telegram, que firmó como presidenta encargada pese a que no ha habido una ceremonia pública de juramentación.

“Venezuela reafirma su vocación de paz y de convivencia pacífica. Nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional. Creemos que la paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación”, señaló Rodríguez .

“Consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre EE.UU. y Venezuela, y entre Venezuela y los países de la Región, basado en la igualdad soberana y la no injerencia. Estos principios guían nuestra diplomacia con el resto de los países del mundo”, añadió.

“Presidente Donald Trump: nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra. Ese ha sido siempre el predicamento del Presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento. Esa es la Venezuela en la que creo, a la que he dedicado mi vida. Mi sueño es a Venezuela sea una gran potencia donde todos los venezolanos y venezolanas de bien nos encontremos. Venezuela tiene derecho a la paz, al desarrollo, a su soberanía y al futuro”, finalizó.

Disposición a cooperar bajo condiciones

La administración Trump indicó que está dispuesta a trabajar con el actual gobierno venezolano siempre que se cumplan los objetivos de Washington, entre ellos permitir el acceso de inversión estadounidense a las reservas petroleras del país sudamericano.

Delcy Rodríguez. (Miguel Gutiérrez / EFE)

El pronunciamiento del mandatario estadounidense ocurrió después de que el Tribunal Supremo de Justicia y mandos militares venezolanos confirmaran a Rodríguez como presidenta interina.

Reacciones desde Caracas

Tras la incursión militar en la capital venezolana, Rodríguez inicialmente adoptó un tono desafiante y reiteró que Maduro sigue siendo el único líder legítimo del país. Asimismo, afirmó que su gobierno está preparado para defender los recursos naturales de Venezuela.

Cambio de régimen y reconstrucción

Aunque Trump ha sostenido históricamente su oposición a los cambios de régimen promovidos por Estados Unidos en otros países, el sábado declaró que su país “va a dirigir” Venezuela. En declaraciones a The Atlantic, señaló que “reconstruir y cambiar de régimen —como se le quiera llamar— es mejor que la situación actual”.

El presidente estadounidense calificó a Venezuela como un “país fallido” y afirmó que la reconstrucción “no es algo malo” en ese contexto.

Elaborado con información de AFP y EFE

