Desde su arribo a Perú en diciembre de 2022, Grido ha cubierto 20 distritos de Lima y proyecta llegar a 80 locales al cumplir cinco años de operación en el país, en 2027. (Foto: Grido) .
Desde su arribo a Perú en diciembre de 2022, Grido ha cubierto 20 distritos de Lima y proyecta llegar a 80 locales al cumplir cinco años de operación en el país, en 2027. (Foto: Grido) .
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Edgar Velito
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Cuando Argentina sufría una grave crisis económica en 2001, una familia vio una oportunidad en el helado de barrio. Así nació Grido, que este mes cumple 25 años y opera hoy 2,100 franquicias en cinco países de América Latina. Perú, donde aterrizó hace poco más de dos años, se ha convertido en uno de sus mercados del exterior con mayor proyección. La empresa tiene una agenda de expansión con el mercado peruano en el centro y nuevos destinos en la mira.

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