La cuarta cadena de heladería más grande del mundo llegó a Perú hace poco más de dos años y ya opera 30 locales franquiciados en Lima —entre ellos la recién inaugurada tienda de Chorrillos—, consolidando su presencia en el país. Sin embargo, para Grido, ese número es apenas el punto de partida.

“Todos los años venimos creciendo en cantidad de aperturas. Hemos cubierto 20 distritos de Lima y ahora estamos haciendo foco en la capital”, afirmó Gonzalo Santiago, director de Desarrollo de Negocios Internacionales de Grido, en conversación con Gestión.

La empresa argentina, fundada hace 25 años por Óscar Lucas Santiago —quien recientemente se retiró dejando la conducción en manos de sus hijos—, opera una red de 2,100 franquicias distribuidas entre Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Perú. En el plano regional, cerró el último año con un crecimiento del 10% y una producción anual que roza los 100 millones de kilos de helado. En Perú, las ventas alcanzan los 600,000 kilos anuales.

Gonzalo Santiago, director de Desarrollo de Negocios Internacionales de Grido.

Grido apunta a 50 franquicias en Lima en los próximos 12 meses

La meta inmediata de Grido es alcanzar los 50 locales en Lima en el plazo de un año. El ritmo de apertura que ya sorprende al sector se explica, en parte, por una apuesta deliberada de la compañía por concentrarse primero en la capital antes de expandirse al interior del país.

“Nos enfocamos en Lima por una cuestión de cercanía a nuestra operación logística. Sin embargo, la idea en los próximos años es ir hacia el norte. En principio, Trujillo sería donde apuntaríamos para crecer. Después que lleguemos a los 50 en Lima, seguramente vamos a ir hacia el norte”, precisó Santiago.

En paralelo a su expansión física, Grido evalúa importar al mercado peruano su formato Grido Go, una heladería de atención íntegramente digital donde el cliente realiza su pedido a través de una pantalla y recibe el producto mediante un sistema automatizado, sin contacto con personal. El formato debutó en Argentina en 2024 y opera actualmente en modo piloto con dos locales, uno en Córdoba y otro en Buenos Aires.

“Una vez que esté confirmado que eso resulta, funciona o es conveniente, seguramente lo vamos a llevar al resto de países, como Perú”, señaló.

No obstante, el directivo fue claro sobre el principal obstáculo: “El costo de la tecnología todavía no lo hace conveniente. La experiencia digital está validada, al cliente le gusta, sobre todo a los más jóvenes. La tecnología funciona, pero el costo no está siendo beneficioso porque requiere mayor inversión”, anotó.

Por ahora, Grido Go no es un formato masivo ni tiene fecha definida para su desembarco en Lima, pero la compañía lo sigue monitoreando de cerca conforme evoluciona el ecosistema tecnológico.

Con 2,100 franquicias en cinco países, Grido es la cuarta cadena de heladería más grande del mundo. La marca tiene presencia en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Perú.

La apuesta de Grido por aumentar el consumo per cápita en Perú

Detrás de la estrategia agresiva de expansión de Grido hay una lectura clara del mercado: Perú consume apenas, según el ejecutivo, 1 kilo de helado per cápita al año, frente a los 9 kilos de Argentina, los 5.5 kilos del promedio latinoamericano o incluso los 3 kilos que tenía Argentina cuando Grido inició operaciones hace 25 años.

“Vimos una oportunidad en Perú porque el país consume muy poco. Venimos a Perú a crecer el consumo de helados, como ocurrió en Argentina”, explicó Santiago.

Esa brecha, lejos de ser una amenaza, es el principal argumento de la compañía para sostener su ritmo inversor en el país.

La logística del negocio en Perú también es singular. Y es que todo el helado se fabrica en la planta de Córdoba, cruza por Chile hasta Valparaíso y desde allí se embarca hasta Lima. Además, las materias primas son en su mayoría locales; por ejemplo, la leche es de la misma zona, la fresa es de Coronda (Santa Fe) y el cacao es de Perú.

De cara al futuro, Grido planea duplicar su ritmo de crecimiento regional: abrir el doble de franquicias y duplicar la capacidad de producción.

“Para nosotros, Perú es el mercado del exterior donde más proyección de crecimiento estamos viendo”, concluyó Santiago. El próximo destino en la mira es el sur de Brasil, previsto para 2028, aunque el ejecutivo reconoció que se trata de “un desafío enorme” por las dimensiones de ese mercado.

Más datos sobre Grido:

Red. Con 2,100 franquicias en cinco países, Grido es la cuarta cadena de heladería más grande del mundo. La marca tiene presencia en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Perú.

Con 2,100 franquicias en cinco países, Grido es la cuarta cadena de heladería más grande del mundo. La marca tiene presencia en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Perú. Producción. La compañía produce cerca de 100 millones de kilos de helado al año desde su planta en Córdoba, Argentina, y creció 10% a nivel regional en el último ejercicio.

La compañía produce cerca de 100 millones de kilos de helado al año desde su planta en Córdoba, Argentina, y creció 10% a nivel regional en el último ejercicio. Nuevos locales. Este 2026, la marca abrió cuatro locales en Perú, ubicados en La Perla (Callao), San Miguel, Av. Pacasmayo (Callao) y Chorrillos.

Este 2026, la marca abrió cuatro locales en Perú, ubicados en La Perla (Callao), San Miguel, Av. Pacasmayo (Callao) y Chorrillos. Nueva marca. Grido opera en Argentina un modelo de heladería social bajo la marca Vía Bana, orientado a sectores vulnerables y basado en la apertura de locales desde el propio hogar del emprendedor. Por ahora, el concepto no está previsto para el exterior ni para Perú en el corto plazo.