En 2025, Enrolados invirtió S/250,000 en la remodelación de una sede y la apertura de un nuevo local. (Foto: Enrolados).
Enrolados, la cadena peruana de heladerías y creperías, dio un giro estratégico a su modelo de negocio en 2025, al pasar de operar como una heladería tradicional a un formato de heladería–cafetería, ampliando su portafolio de productos. En este 2026, la compañía proyecta la apertura de al menos dos nuevas sedes, marcando además su primer ingreso a provincias. En paralelo, el grupo avanza en la construcción de un ecosistema gastronómico propio, con el desarrollo de Mr. Papi, su marca de comida rápida, y el refuerzo de su oferta para la temporada de verano. Con este despliegue, ¿hasta dónde proyecta escalar la marca peruana en su expansión?

