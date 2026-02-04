En 2025, Enrolados cerró el año con un crecimiento de entre 10% y 15% frente al 2024, tanto en facturación como en desempeño del negocio, respaldado por una inversión de S/250,000 destinada a la remodelación de una sede y a la apertura de un nuevo local en San Juan de Miraflores, inaugurado en el primer trimestre en la avenida San Juan, una de las zonas más comerciales del distrito. Con esta incorporación, la cadena culminó el 2025 con cuatro locales operativos, ubicados en San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco y Los Olivos, consolidando su presencia en Lima Este, Norte y Sur.

Con esta última apertura, la cadena dio un paso relevante en la evolución de su propuesta, al apostar por un formato más amplio, concebido “como un mercado gastronómico”, según explicó David Salazar, gerente de Enrolados.

En este espacio, la marca amplió su operación más allá de la heladería e incorporó el componente de cafetería, con el objetivo de “abordar también productos de invierno” y reducir la estacionalidad del consumo en Lima, renovando su carta. Este formato servirá como base para las aperturas y ajustes de la oferta que la compañía proyecta ejecutar en 2026.

Los locales de Enrolados están ubicados en San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Surco y Los Olivos. (Foto: Enrolados).

Planes de Enrolados en 2026: ingreso a provincias con dos aperturas

Para 2026, Enrolados contempla la apertura de al menos dos nuevos locales, lo que marcará su ingreso a provincias. La primera inauguración está prevista para el primer trimestre de este año, durante la temporada de verano, en Pucallpa, donde la cadena entrará al Open Plaza con un formato enfocado inicialmente solo en heladería, en línea con el alto consumo en climas cálidos.

En paralelo, la empresa mantiene conversaciones avanzadas para una sede en Cusco, en el centro de la ciudad, cerca de la Plaza de Armas, donde sí desplegará el formato completo de heladería–cafetería, orientado al turismo y al alto flujo comercial. “En Pucallpa comenzaremos solamente con el rubro de heladería; en Cusco sí entraríamos con el giro completo”, explicó Salazar.

En el plano financiero, la compañía proyecta para 2026 un crecimiento de entre 15% y 18% en facturación, apalancado por las aperturas en provincias y en la maduración del cambio de formato. Cada local ubicado en centros comerciales requiere una inversión de entre S/200,000 y S/250,000, mientras que los locales con puerta a calle, con superficies de 150 a 200 m², demandan alrededor de S/300,000, lo que eleva la inversión total estimada para el año a cerca de S/500.000.

En paralelo, la empresa mantiene en evaluación otras plazas de clima cálido, como Tingo María y Piura, como parte de su estrategia de expansión fuera de Lima.

El cambio de formato de Enrolados busca reducir la estacionalidad del negocio en Lima. El nuevo formato prioriza locales más grandes, de 150 a 200 m². (Foto: Enrolados).

Nuevos formatos de locales: más sedes en Lima y mirada al exterior

Enrolados también busca fortalecer su presencia en Lima con la apertura de un nuevo local en Lima Moderna hacia fines de 2026, con distritos como Barranco o San Borja en evaluación. Este punto replicará el formato ampliado de heladería–cafetería, con locales de 150 a 200 m², en línea con la estrategia de priorizar espacios más grandes y una experiencia de consumo en salón.

“Antes trabajábamos con metrajes menores a 100 m²; ahora apostamos por locales de mayor tamaño”, explicó Salazar, al detallar que este cambio busca sostener la demanda durante todo el año y elevar el ticket promedio.

A más largo plazo, la compañía mantiene una mirada puesta en el exterior, aunque condicionada a la consolidación de su operación local. Enrolados prioriza primero la construcción de un grupo gastronómico interno, integrando formatos como cafetería y comida rápida, antes de avanzar en su internacionalización.

En ese escenario, Bolivia y Ecuador figuran como los mercados más atractivos para un eventual desembarco fuera del país. “Primero queremos consolidar el grupo y luego evaluar salir al extranjero”, remarcó el ejecutivo.

Enrolados.

Nueva marca: Mr. Papi

Como parte de su estrategia de diversificación, Enrolados presentó a fines de 2025 su nueva marca de comida rápida, Mr. Papi, orientada a un público que demanda opciones de consumo rápido en horarios nocturnos. La propuesta se centra en productos fritos, como pollo broaster, papas fritas y otras preparaciones de rápida rotación. Con esta iniciativa, el grupo busca complementar su negocio principal y ampliar su alcance hacia nuevos momentos de consumo.

El primer punto físico de Mr. Papi opera actualmente dentro del local de Enrolados en San Juan de Miraflores, compartiendo espacio con la heladería–cafetería. De cara a 2026, el grupo proyecta llevar la marca a sedes propias, con San Juan de Lurigancho y Los Olivos como los primeros distritos en evaluación.

Según indicó el gerente de la compañía, la intención es que Mr. Papi “entre con local propio” a estas zonas, como parte de una estrategia gradual para escalar la marca y fortalecer el ecosistema gastronómico del grupo.

Ampliación del portafolio: heladería y cafetería

Enrolados viene consolidando una ampliación de su portafolio tanto en heladería como en cafetería, como parte de su estrategia para reducir la estacionalidad y sostener el consumo durante todo el año. Aunque sus productos principales siguen siendo los helados fritos y los crepes, la marca incorporó líneas de productos calientes, como cafés, bebidas calientes, sándwiches y postres, además de propuestas específicas. “Hemos ampliado la carta para abordar también productos de invierno”, explicó el gerente de Enrolados.

De cara a la temporada de verano 2026, la compañía reforzó su propuesta de heladería con la incorporación de nuevos sabores frutales y con una mayor apuesta por la personalización del producto. Además, en el marco de su ingreso a provincias, la cadena evalúa trabajar con sabores peruanos y de origen local, como aguaje y camu camu.