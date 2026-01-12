El desempeño alcanzado durante el 2025 respondió a la estrategia comercial desplegada por la compañía, marcada por una rápida consolidación en Lima y una respuesta favorable del consumidor local. “Cerramos un año espectacular en Perú. Sabíamos que era un desafío porque el consumidor peruano tiene muy buen paladar y sabe de sabores”, señaló Eduardo Felgueras, director comercial de Freddo, al destacar que la propuesta de gelato artesanal logró posicionarse con rapidez en un mercado competitivo, con un público cada vez más conocedor y exigente.

En el transcurso del 2025, Freddo abrió tres nuevos locales en Lima —dos en el Jockey Plaza (patio de comidas y primer nivel) y uno en Real Plaza Primavera, inaugurado en septiembre—, lo que le permitió cerrar el año con cinco sedes operativas en la capital. Estas incorporaciones demandaron una inversión aproximada de US$700,000, destinada al desarrollo de locales y a sostener los estándares operativos de la marca. Felgueras subrayó que este avance operativo sentó las bases para la etapa de expansión que la compañía proyecta para el 2026.

La compañía proyecta crecer alrededor de 50% en 2026. (Foto: Freddo Perú)

Expansión 2026: aperturas de locales en Lima

Para el 2026, la argentina Freddo se ha trazado una nueva fase de expansión en el mercado peruano, nuevamente con Lima como eje central. La compañía proyecta la apertura de al menos tres nuevas tiendas, acompañadas de una inversión estimada entre US$800,000 y US$900,000, lo que supone alrededor de US$300,000 por local. En detalle, Jorge Luna, representante de Freddo en Perú, explicó que uno de los nuevos puntos estará ubicado en el proyecto Square, en Surco, en la avenida Primavera, con una apertura prevista hacia finales del 2026, mientras que las otras dos tiendas se emplazarán en malls ya operativos, con inauguraciones estimadas para el segundo trimestre del año.

Los nuevos locales mantendrán el formato estándar de la marca, con superficies que oscilan entre 60 y 120 m², así como diseños y layouts desarrollados en Argentina, con el objetivo de ofrecer una experiencia homogénea, similar a la que Freddo brinda en otros mercados de la región. Con este despliegue, la compañía proyecta crecer alrededor de 50% durante el 2026. En esa línea, la estrategia apunta a distritos de nivel socioeconómico AB, donde la marca busca seguir consolidando su posicionamiento en el mercado peruano.

El negocio se concentra principalmente en tiendas físicas en Lima. (Foto: Freddo Perú)

Mirada a provincias hacia el futuro

Respecto a una eventual expansión fuera de Lima, Freddo confirmó que las provincias ya han sido mapeadas, aunque no forman parte del plan inmediato de crecimiento. Según explicó Jorge Luna, la estrategia actual prioriza la consolidación y posicionamiento en la capital, donde Freddo aún se encuentra en una fase de construcción de marca. “En esta primera etapa estamos posicionando la marca. Freddo es conocida a nivel regional, pero en Perú todavía no todo el público la conoce”, señaló. En esa línea, precisó que la llegada a otras ciudades se evaluará en una segunda etapa, a mediano plazo, una vez que la operación en Lima alcance mayor madurez y reconocimiento, descartando por ahora aperturas en provincias dentro del horizonte 2026.

Canales de venta

En cuanto a los canales de venta, Freddo concentra la mayor parte de su operación en las tiendas físicas, que hoy representan el principal motor de ingresos en el mercado peruano. Según explicó Jorge Luna, este canal es clave para transmitir la experiencia Freddo, desde el producto hasta el servicio en tienda. “Nuestros canales hoy son las tiendas y la venta por aplicativos de delivery”, señaló, al destacar que el contacto directo con el consumidor sigue siendo central en la estrategia comercial de la compañía.

En términos de participación, el delivery representa entre 10% y 12% de las ventas totales, por lo que la atención en tiendas físicas concentra aproximadamente entre 88% y 90% del negocio en Perú. Si bien no es el foco principal de la operación, este canal funciona como un complemento que amplía el alcance de la marca y responde a los nuevos hábitos de consumo, principalmente a través de aplicativos.

Para 2026, se anuncian nuevos sabores y lanzamientos. El desarrollo del sabor lúcuma es uno de los hitos, creado específicamente para el mercado peruano. (Foto: GEC)

Innovación y renovación del portafolio 2026

De cara al 2026, Freddo continuará apostando por la innovación y la renovación constante de su portafolio. La marca prevé lanzamientos de nuevos sabores y productos, en línea con las tendencias de consumo y las preferencias locales, sin dejar de lado sus clásicos. Entre las principales novedades figura el sabor lúcuma, desarrollado especialmente para Perú tras varios meses de pruebas. “Vamos a tener lanzamientos de nuevos sabores, en particular la lúcuma, un sabor que no consumimos en Argentina y que se ha desarrollado tras meses de buscar la materia prima correcta”, explicó Eduardo Felgueras, al detallar el proceso detrás de esta incorporación.

Esta renovación se sustenta en una propuesta de valor diferenciada, basada en el carácter artesanal del gelato Freddo. La compañía elabora todos sus helados en Argentina, siguiendo recetas de inmigrantes italianos de hace más de 60 años, sin bases ni colorantes artificiales, donde el color y el sabor provienen de la materia prima real. “Usamos leche fluida de tambo, no leche en polvo, lo que hace al helado más sano y sabroso”, explicó Eduardo Felgueras, al destacar que esta combinación de tradición e ingredientes de calidad sostiene la preferencia por sabores icónicos como el Chocolate Freddo y los dulces de leche artesanales, incluso en un contexto de renovación constante del portafolio.