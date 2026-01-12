2025 fue el primer año completo de operación de Freddo en Perú y marcó un punto de inflexión en su consolidación. (Foto: GEC)
La gelatería argentina Freddo aceleró su consolidación en el mercado peruano tras cerrar un 2025 de fuerte expansión. A poco más de un año de haber ingresado al país, la marca alcanzó una facturación cercana a los US$1.2 millones, lo que representó un crecimiento de 270% frente al 2024. Con ese desempeño como punto de partida, la compañía ya ejecuta su hoja de ruta para el 2026, que contempla nuevas tiendas en Lima, una mayor inversión y novedades en el portafolio, con una apuesta clara por la innovación sin perder su ADN artesanal. Entonces, ¿Cómo logrará Freddo consolidar su siguiente etapa de expansión en Perú?

