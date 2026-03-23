Stefano Ambrosini, CEO y cofundador del Grupo Mast, informó que la empresa cerró el 2025 con un crecimiento de 60% frente al año anterior, resultado de la apertura de nuevos locales y la implementación de un nuevo formato. Además, las ventas en mismas tiendas (same-store sales) registraron un incremento de 25% en comparación con el 2024.

“Expandimos nuestra red en Lima con aperturas en Real Plaza Salaverry, San Isidro y Plaza San Miguel, además de un dark kitchen en La Molina para fortalecer el despacho por canales digitales. También reforzamos nuestros locales existentes y canales digitales”, comentó a Gestión.

La implementación del dark kitchen en La Molina respondió a un ajuste en la estrategia inicial. La empresa tenía previsto abrir un local en ese distrito, pero no encontró un espacio que cumpliera con los requisitos de metraje y ubicación. “Para no dejar de atender el mercado de La Molina, optamos temporalmente por alquilar un punto que funciona como almacén y centro de despacho, sin atención al público, enfocado en el canal de delivery”, explicó.

Mario Peschiera y Stefano Ambrosini, socios fundadores de Freh.

Grupo Mast potencia ventas por delivery de la mano de Rappi

El canal de venta por reparto se ha consolidado como uno de los ejes estratégicos del Grupo Mast. En ese marco, la compañía concretó una alianza con Rappi Turbo para distribuir sus productos de manera directa al consumidor y ampliar su alcance en el segmento digital. “Desde noviembre de 2025 operamos con Rappi Turbo (...) Estamos logrando romper el paradigma de que el helado por delivery llegue en condiciones inadecuadas”, señaló Ambrosini.

Actualmente, el 18% de sus ventas proviene del canal delivery, mientras que el 82% restante se concentra en sus puntos de venta físicos.

En cuanto a la expansión de tiendas, el ejecutivo había proyectado cerrar el 2025 con nueve locales operativos; sin embargo, finalmente culminaron ese año con siete establecimientos y un dark kitchen, considerando que el punto de venta previsto en Jr. de la Unión (Centro de Lima) inició operaciones en los primeros días de enero.

“Tuvimos un inconveniente con el local que proyectábamos abrir en Chacarilla por motivos de fuerza mayor, ajenos a la empresa, lo que retrasó la inauguración. Sin embargo, el proyecto se mantiene y la apertura está prevista para este año”, añadió.

Así, la empresa mantiene su meta de cerrar el año con 16 tiendas operativas y prevé inaugurar un local adicional en Miraflores en los próximos días.

Los helados Freh se distinguen por sus sabores originales, con creaciones propias de la marca como el Cookies & Cream con manjar de lúcuma o el chocolate belga con sal de Maras y pecanas acarameladas.

Grupo Mast alista salto a provincias y proyecta más de 30 locales al 2027

Con la red en Lima en expansión, el siguiente paso del Grupo Mast será ingresar a provincias, estrategia que se concretaría a través de centros comerciales.

“Este año estamos evaluando oportunidades en provincia y ya hemos sostenido conversaciones con algunos malls fuera de Lima. Estamos analizando plazas como Arequipa, Trujillo y Piura, con aperturas previstas para el 2027. El crecimiento del próximo año no se limitará a Lima”, adelantó Ambrosini.

A esta hoja de ruta se suma el lanzamiento de una tercera marca, aún en etapa de definición. “La tercera marca sigue en nuestro planeamiento estratégico y desarrollo de concepto. Esperamos lanzar una tienda piloto hacia finales de año, aunque aún no hemos definido la ubicación”, anotó.

El año pasado, el grupo adelantó a este medio que la nueva propuesta estaría enfocada en el concepto de helado soft serve (helado suave), con una estrategia orientada a la escalabilidad mediante la expansión de locales bajo esta nueva marca. “La meta es cerrar este año con 16 locales operativos, más el piloto de la tercera marca, lo que sumaría 17. Para el próximo año, proyectamos superar los 30 locales en conjunto entre las tres marcas hacia el 2027”, manifestó.

El Grupo Mast proyecta registrar un crecimiento de doble dígito en 2026, impulsado por la apertura de nuevos locales y la inversión en talento humano, procesos y tecnología. “No tenemos previsto reducir nuestro ritmo de crecimiento”, finalizó.

Más datos sobre el Grupo Mast:

Helados artesanales. Los helados Freh se distinguen por sus sabores originales, con creaciones propias de la marca como el Cookies & Cream con manjar de lúcuma o el chocolate belga con sal de Maras y pecanas acarameladas. Actualmente, tiene un portafolio de más de 15 sabores.

Los helados Freh se distinguen por sus sabores originales, con creaciones propias de la marca como el Cookies & Cream con manjar de lúcuma o el chocolate belga con sal de Maras y pecanas acarameladas. Actualmente, tiene un portafolio de más de 15 sabores. Marcas. El Grupo Mast opera las marcas Freh y Galo, esta última representa el 10% del negocio. Aunque mantiene una baja participación, su propuesta de helado sin azúcar registró un crecimiento de 21% en ventas frente al 2024, lo que demuestra una tendencia en el mercado de nicho saludable.

El Grupo Mast opera las marcas Freh y Galo, esta última representa el 10% del negocio. Aunque mantiene una baja participación, su propuesta de helado sin azúcar registró un crecimiento de 21% en ventas frente al 2024, lo que demuestra una tendencia en el mercado de nicho saludable. Locales. La empresa tiene ocho tiendas en Lima, en Larcomar, Boulevard de Asia, Jockey Plaza, El Polo II, Libertadores, Real Plaza Salaverry, Plaza San Miguel y Jirón de la Unión.