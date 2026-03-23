Grupo Mast, dueño de Freh y Galo, tiene ocho tiendas en Lima. (Foto: Grupo Mast).
Grupo Mast, dueño de Freh y Galo, tiene ocho tiendas en Lima. (Foto: Grupo Mast).
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Edgar Velito
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El mercado de helados artesanales en Lima mantiene su dinamismo con planes de expansión de nuevas tiendas y crecimiento por encima del 30%. En ese contexto, el Grupo Mast, holding peruano dueño de las marcas de helados artesanales Freh y Galo, viene ampliando su red de locales en Lima y fortaleciendo su canal digital de la mano de un gigante de delivery. Ahora, la compañía evalúa su ingreso a provincias y avanza en el desarrollo de una tercera marca como parte de su estrategia de crecimiento.

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