La renovación también alcanza a edificios emblemáticos. El arquitecto Jorge Sánchez, director del estudio Nomena, iniciará en mayo de 2026 la remodelación del Colmena Wilson. Así, uno de los primeros edificios de departamentos construidos en Lima y diseñado por el famoso arquitecto Rafael Marquina, se convertirá en un edificio de oficinas con terraza, restaurante y bar; aunque la intervención se plantea de manera flexible, con la posibilidad de que en el futuro funcione como hotel o vivienda.

Desde Prolima aseguran que el nuevo rostro de “La Ciudad de los Reyes” responde a tres factores: el Plan Maestro al 2035, aprobado a fines de 2019; la creación de la Ventanilla Única de Prolima; y la Ley N.º 31980, que establece un régimen especial para la zona. Su reglamento, de hecho, fue publicado a finales de noviembre, y activó beneficios tributarios. Sobre estos avances y los próximos pasos, el gerente de Prolima habla en esta entrevista con G de Gestión:

Prolima compró este año la Quinta Hereen, se destinó cerca de S/ 100 millones. (Foto: Lima La única)

¿Cuánto se ha avanzando del Plan de recuperación del Centro Histórico de Lima al 2035?

Diría que estamos en un 10%. Recuerda que el plan se aprobó a finales del 2019 y luego vino la pandemia, recién en 2024 tuvimos recursos exclusivos para la restauración del Centro Histórico y lanzar nuestra Ventanilla Única. A finales de noviembre de este año el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reglamentó la Ley N° 31980 que ofrece beneficios tributarios excepcionales, para el mecenazgo (donaciones) y para aquellos que realicen inversiones para restaurar hoteles, cines, teatros, vivienda, entre otros, podrán deducir hasta el 30% en crédito fiscal. Esto favorece la recuperación del centro histórico.

Sobre la Ventanilla Única, ¿cuánto ha ayudado a agilizar las inversiones?

Nos ha permitido acompañar al inversionista desde que toma la decisión de abrir su local hasta que lo inaugura. Hemos tenido experiencias de negocios que han logrado sus licencias en seis meses, eso es muy rápido incluso si se compara con otros distritos.

Luis Martín Bogdanovich, gerente de la Gerencia de Planificación, Gestión y Recuperación del Centro Histórico de Lima (Prolima)

Respecto al 2024, ¿en cuánto se incrementó el número de licencias entregadas por Prolima?

Estamos dando muchas más licencias que antes. Los locales que abrían en el pasado no eran los que queríamos para el Centro, pero ahora estamos atrayendo otras inversiones de calidad. Hay locales maravillosos listos para ser intervenidos.

Si tuviera que comparar con el 2024, este año ha sido comercialmente exitoso, por lo menos se ha duplicado el número de licencias de funcionamiento entregadas, y han llegado marcas que antes no veían el Centro como oportunidad, y el 2026 pinta mucho mejor: ya tenemos empresas que se han acercado para comprar inmuebles y solicitar licencias, son por lo menos 10 veces más que las de este año.

¿Cuántos inmuebles tienen potencial comercial?

El centro histórico tiene 6,000 inmuebles y todos ellos con potencial comercial, entonces, las oportunidades son infinitas. Estamos haciendo trabajos de recuperación peatonal, de plazas e iglesias.

Prolima retomará en 2026 las obras para restaurar la plaza de la Iglesia San Francisco, en el Centro Histórico de Lima. Crédito: Ani Lu Torres

¿Los conventos también son área comercial?

Un convento, si. El convento de Santo Domingo acaba de ser restaurado por Prolima y tiene cinco locales comerciales que en conjunto tienen 400 metros cuadrados y están listos para ser alquilados. Ya hay interesados que se han acercado pero todavía nada concreto.

¿Hay otros caso similar?

El claustro del convento de San Agustín es otro ejemplo. La galería de San Agustín está lleno de cafeterías de autor. Por un tema turístico, las marcas que están llegando están ofreciendo una propuesta que se integra con la identidad de la ciudad de los Reyes.

Nuevas marcas

Nuevos locales se están acondicionando para atraer a más marcas al Centro Histórico de Lima. Este local que albergará un restaurante está cerca al famoso bar El Cordano. Foto: Ani Lu Torres

¿Qué nuevas marcas están entrando al Centro Histórico?

Un caso interesante es el del Grupo Kong, que ya opera Pancho Fierro y Casa Tambo, y que sumará La Tapada, Puerta Santa Rosa y El Conquistador. Se están desarrollando propuestas gastronómicas inspiradas en la identidad del lugar. Además, este mismo grupo ha identificado un local de más de 3.000 m² en el Jirón de la Unión —una casona de gran tamaño— donde abrirá un proyecto importante en el verano de 2026.Acaba de inaugurarse también María Almenara, y antes de que termine el año abrirán otras cuatro marcas en el Pasaje Nicolás de Rivera. Para inicios de 2026, en la calle Belén, abrirán La Lucha, Siete Sopas, Don Mamino, Alanya —cerca del Cordano— y un nuevo café próximo al Teatro Segura. También está prevista la apertura de un local orientado a productos gourmet en la Plaza San Martín. Además, hay proyectos hoteleros, como el Meliá Collection, con 135 habitaciones, cerca del Jirón Junín.

¿También se están adquiriendo inmuebles por parte de inversionistas?

Sí. Se están adquiriendo inmuebles destinados a oficinas, hotelería y restaurantes. Esa es la nueva visión.

¿Incluso con manifestaciones y los cierres de la Plaza de Armas?

Incluso con ese contexto, el flujo comercial no se detiene.

La Catedral de Lima está ubicada en la Plaza de Armas y es el principal templo católico de la ciudad y el país. (Foto: Shutterstock)

Inversión de Prolima para 2026

¿Cuánto destinará Prolima en 2026 para restauraciones y compras?

Este 2025 cerró con una inversión de S/ 270 millones, una cifra excepcional porque coincidieron los recursos del IGV con los aportes de la Municipalidad de Lima. Para 2026, la inversión será de aproximadamente S/ 170 millones, ya que solo provendrá del IGV. Es probable que el año siguiente bordee los S/ 180 millones. Es un monto proporcional a la recaudación generada por los locales comerciales: más actividad, más recursos para restaurar Lima.

¿A qué se destinó el presupuesto de este año?

Se adquirió la Quinta Heeren por cerca de S/ 100 millones; se ejecutaron trabajos de peatonalización; se avanzó en la restauración del Edificio Giacoletti; y se intervinieron Plaza Italia, la plazuela de San Francisco, el boulevard Paraguay y varias fachadas.

¿Y el presupuesto del próximo año?

Se destinará a continuar la restauración del Edificio Giacoletti —que culminará en 15 meses—, a la adquisición de una casa histórica (cuyo nombre prefirió no mencionar) y a retomar la restauración de la Plaza San Francisco, tras haberse ganado el juicio correspondiente. Cuando este espacio vuelva a abrir, se convertirá en un nuevo foco comercial.

La propuesta de Prolima sobre el nuevo diseño de la Plaza de Armas generó controversia. ¿Ese es el diseño final?

No hablaré sobre ese tema porque no se ejecutará en este periodo.

Datos

El ámbito del Centro Histórico abarca zonas del Rímac, El Agustino, Breña y el límite con La Victoria. También comprende el área declarada Patrimonio Mundial, cuyos límites se sitúan entre la avenida Tacna, la avenida 28 de Julio y Barrios Altos.

En lo que va del año, se han emitido unas 59 licencias para proyectos de intervención, desde remodelaciones y cambios de uso hasta nuevos desarrollos y restauraciones integrales. Además, se espera que lleguen más proyectos de vivienda en el marco de la segunda fase del Plan Maestro al 2035.

Beneficios tributarios, según el Reglamento de la Ley 31980: El plazo de vigencia del crédito tributario por inversión es de 5 años, contados a partir del 1 de enero de 2025. Se calculará aplicando: El 30% al monto efectivamente invertido en proyectos inmobiliarios en inmuebles con condición de monumento o de valor monumental o declarados inhabitables del Centro Histórico de Lima, o el 15% al monto efectivamente invertido en otros inmuebles del Centro Histórico de Lima.