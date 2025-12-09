El edificio Giacoletti será el nuevo Centro de Información Turística de Lima. Estará listo en 15 meses, según Prolima. Foto: Prolima.
El edificio Giacoletti será el nuevo Centro de Información Turística de Lima. Estará listo en 15 meses, según Prolima. Foto: Prolima.
Ani Lu Torres
“Creo que vamos a tener cinco locales en el Centro Histórico de Lima, dice emocionado Carlos Armando de La Flor, CEO de María Almenara, tras la inauguración de su primera tienda en lo que un día fue la calle Plateros de San Agustín. El local, de diseño contemporáneo, se ha mimetizado bien con la arquitectura tradicional del jirón, recuperando elementos como el mármol y las amplias ventanas. Todo indica que el Centro de Lima seguirá recibiendo nuevos inquilinos. “Están llegando marcas que antes no habrían considerado instalarse en esta zona”, adelanta Luis Martín Bogdanovich, gerente de Prolima.

