El mercado de coworking en Lima retoma su dinamismo. Comunal y WeWork mantienen el liderazgo. Foto: Andina
En el sector inmobiliario, uno de los segmentos en expansión es el de coworking. El último reporte de Binswanger reveló que, a la fecha, solo en Lima operan 86 sedes concentradas en cinco distritos de Lima Top. La demanda por espacios flexibles y con menos ataduras que las oficinas tradicionales está impulsando que nuevos actores —más allá de los conocidos— comiencen a abrir espacios de cara al 2026, incluso fuera de Lima Top. ¿Qué se espera para este mercado y quién es el operador que busca ganar protagonismo?

