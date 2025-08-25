Con 35 años en el mercado global, IWG opera más de 4,500 centros de coworking y gestiona más de 8.5 millones de m2 en 120 países. (Foto: IWG Perú).
Con 35 años en el mercado global, IWG opera más de 4,500 centros de coworking y gestiona más de 8.5 millones de m2 en 120 países. (Foto: IWG Perú).
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Edgar Velito
mailEdgar Velito

International Workplace Group (IWG), uno de los gigantes globales del coworking, acelera su estrategia de crecimiento en Perú con un plan que combina aperturas, expansión de sus marcas y un modelo de franquicias que busca consolidar su presencia en Lima y otras ciudades. La compañía, que ya opera en los principales distritos de la capital, apunta a diversificar su portafolio y reforzar su posicionamiento frente a los jugadores más grandes del sector.

TE PUEDE INTERESAR

Coworking: Comunal le gana el pulso a WeWork en Perú, ¿cómo lo logró?
Tras superar a WeWork, Comunal va por más: expande presencia y capta a inmobiliarias
Jockey Plaza y los negocios que impulsan sus ingresos: este es el nuevo modelo que operan

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.