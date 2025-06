Claudio Hidalgo, presidente de WeWork para América Latina, destacó que Perú es uno de los mercados más rentables para la compañía, al registrar el mayor nivel de satisfacción del cliente en toda la región.

“Perú fue el primer país de la región en formar parte de la operación global. En cambio, otros mercados como Chile, Colombia, México, Argentina y Brasil operaban como franquicias, aunque recién en 2024 volvieron a integrarse a la firma. De hecho, la operación en Perú ha sido clave en la adquisición del resto de operaciones de América Latina”, dijo a Gestión.

Actualmente, la firma opera cuatro sedes de oficinas compartidas en ubicaciones estratégicas de Lima. “Ya alcanzamos casi el 80% de ocupación, una cifra considerablemente alta si la comparamos con los niveles durante la pandemia, cuando llegamos a caer hasta el 10%”, señaló.

Claudio Hidalgo, presidente de WeWork para América Latina.

WeWork reconoce el dinamismo del coworking, pero evita la carrera por más m2

El mercado de coworking en Perú atraviesa un reordenamiento en su liderazgo. Según un reciente informe de Binswanger, la firma local Comunal ha superado, aunque por un margen estrecho, a WeWork en participación por metros cuadrados: 26.14% frente a 25.98%.

Consultado sobre este cambio en el market share, el ejecutivo de WeWork reconoció el dinamismo del sector, impulsado por la expansión de operadores locales y el aumento en m2 disponibles. Sin embargo, enfatizó que la estrategia de la compañía no se basa en competir por volumen de espacio, sino en alcanzar rentabilidad con una disciplina financiera sostenible en el tiempo.

“En algún momento crecimos en cantidad de m2 y en ubicaciones en una forma muy acelerada y a raíz de eso terminamos por acogernos al capítulo 11 (Código de quiebras) en Estados Unidos en 2023. No queremos volver a eso (...) aprendimos que nuestro crecimiento debe ser rentable en el tiempo, más allá si tengo 20 o 30 locaciones adicionales”, explicó.

Como parte de ese ajuste, la compañía redujo su presencia de ocho a cuatro sedes. Uno de los más recientes cierres fue el Jockey Plaza. “El mall atiende a un perfil de clientes cuyas necesidades no se alinean con nuestra propuesta de valor, por lo que decidimos no enfocarnos en ese segmento. No lo vemos como una pérdida, sino como una decisión estratégica para concentrarnos en lo que hacemos bien y en lo que nuestros clientes realmente valoran”, aclaró.

Sin embargo, el espacio colaborativo no quedó vacío por mucho tiempo. El propio centro comercial optó por aprovechar la infraestructura existente y lanzó su propio coworking bajo la marca JWork, ocupando las instalaciones que pertenecían a WeWork.

WeWork dispone de más de 34,000 m² de oficinas compartidas o flexibles ubicados en los distritos de Miraflores y San Isidro.

WeWork alcanza punto de equilibrio y proyecta nueva etapa de crecimiento en Perú

Para este 2025, la firma buscará consolidar sus operaciones actuales con el objetivo de alcanzar el 85% de ocupación de sus sedes, de las cuales acogen más de 300 empresas usuarias, entre startups y medianas y grandes corporaciones. “Si bien las startups son mayoría en cantidad de empresas, las corporaciones concentran el mayor número de usuarios entre los 4,167 miembros que atiende WeWork”, señaló el ejecutivo.

De cara al mediano plazo, la compañía planea retomar su crecimiento físico. Entre 2027 y 2028, proyecta abrir nuevas sedes en zonas con alto potencial de desarrollo, alineadas con la nueva estrategia global.

Una de las ubicaciones en evaluación es Villa El Salvador, que ha despertado interés entre otras firmas del sector. “De cara a 2027, la expansión en nuevas locaciones será impulsada por clientes regionales o globales que busquen espacios administrados por WeWork. No invertiremos en nuevos sitios con la esperanza de atraer clientes; avanzaremos solo con pasos seguros”, adelantó.

Dejó en claro que esa estrategia no se repetirá como la de 2017, 2018 y 2019, cuando hacían el arreglo del edificio completo e invertía millones de dólares “Ahora solo creceremos de la mano de empresas que ya requieren nuestros espacios y encajen con nuestro modelo. En Brasil, por ejemplo, adquirimos dos sedes junto a una firma global”, precisó.

Operación local. WeWork dispone de más de 34,000 m² de oficinas compartidas o flexibles ubicados en los distritos de Miraflores y San Isidro.

Regional. En Latinoamérica, la compañía controla la operación en seis países –Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú- con 70 edificios, más de 74,000 miembros fijos a la fecha, casi 10,000 miembros flexibles y una tasa de ocupación de sus edificios que ronda el 79% en promedio.

Ingresos. WeWork cerró 2024 con ingresos por 2.2 billones de dólares y alcanzó el punto de equilibrio en EBITDA durante el cuarto trimestre del año.

Propuesta de valor. La firma centra su estrategia en la calidad de sus servicios y ubicaciones. "Todas las sedes de WeWork, en Lima y el mundo (casi 700 edificios ), ofrecen una experiencia integrada y acceso con una sola tarjeta", explicó el ejecutivo.

La firma centra su estrategia en la calidad de sus servicios y ubicaciones. explicó el ejecutivo. Capítulo 11. A mediados de 2024, la compañía salió del capítulo 11 del Código de quiebras en Estados Unidos y su objetivo en 2025 y 2026 es consolidar su ruta financiera.