El director del área de Consultoría e Investigación de la dicha consultora, Sandro Vidal, señaló que este año se viene observando un mayor ingreso de gimnasios dentro de las plataformas comerciales de los edificios de oficinas prime, principalmente, en zonas como San Isidro, Miraflores y Magdalena.

“Se trata de gimnasios boutique o de nicho, muy enfocados en públicos exclusivos. No podríamos dar cuenta aún de un crecimiento exponencial a estas alturas del año, pero sí de una rotación más dinámica, donde estos negocios están sustituyendo a otros que dejan los espacios, como tiendas de conveniencia”, remarcó.

El ejecutivo sostuvo que la expansión de este rubro en edificios de oficinas es muy interesante, toda vez que capta el público del inmueble en los que se aloja; en tanto, se sitúa en zonas estratégicas, con una buena accesibilidad y en el que existe poca o nula oferta de este tipo. “Muchos usuarios ya no buscan el gimnasio de cadena porque quizá no logran cubrir totalmente sus demandas. Entonces, surge la diferenciación con estos gimnasios de nicho, probablemente, apreciado en mayor medida por un segmento de jóvenes, quienes ahora encuentran la oferta incluso en su centro de trabajo”, agregó.

Por lo general, la instalación de un gimnasio dentro de la plataforma comercial de un edificio de oficinas demanda de aproximadamente 400 metros cuadrados (m2), considerando que el precio promedio de renta de un local comercial en estos espacios es de entre US$ 20 o US$ 30 por m2, sujeto a variación según distrito y ubicación.

Es importante indicar que al cierre del año pasado, RE Propiedades, a través de un ranking de rubros con mayor participación dentro de la plataforma comercial de edificios corporativos, precisó que los negocios líderes eran los restaurantes con un 37.8% de presencia; seguido con un 15% por locales destinados a salud y cuidado personal, dentro de los cuales se encontraba gimnasios, venta de suplementos nutricionales, entre otros. “Seguro que si volvemos a realizar el análisis, encontraremos que ese porcentaje ha incrementado”, añadió Vidal.

Situación del mercado de oficinas prime

Al finalizar el primer trimestre del 2025, la disponibilidad de oficinas prime alcanzó los 171,255 m2 de espacios listos para ser ocupados, significando una vacancia del 16.9% en relación al inventario total. En detalle, el submercado Sanhattan mantiene la mayor disponibilidad de oficinas prime, concentrando el 37.3% del total vacante, mientras que en el submercado Nuevo Este se encuentra el 33.6 % de la disponibilidad actual.

Asimismo, en este periodo, el mercado de oficinas prime tuvo una absorción neta de 7,864 m2, evidenciando una disminución frente a los 16,320 m2 registrados en el cuarto trimestre de 2024. En este punto, nuevamente Sanhattan y Nuevo Este destacan con 4,733 m2 y 2,434 m2, respectivamente, como los mercados que experimentaron mayor absorción.

“La renta promedio mantuvo la tendencia al alza, con un precio promedio de renta de US$ 16.4 por m2 al mes. Por categoría de oficinas, el precio promedio para oficinas de tipo A+ se situó en US$ 16.9 por m2 de oficina, mientras que para las oficinas de categoría A el precio promedio alcanzó los US$ 15.8 por m2”, indicó Vidal.

El ejecutivo manifestó que, de momento, el año preelectoral no viene impactando en el dinamismo del mercado de oficinas y, por el contrario, el rubro empieza a retomar acuerdos que eran comunes en prepandemia, tales como los contratos de alquiler de en promedio de cinco años.

“Tanto propietarios como inquilinos no estaban apostando por periodos largos, sino por espacios de renta de alrededor de tres años. Sin embargo, este año vemos acuerdos de cinco años a más y creemos que será algo que seguirá dándose en mayor medida”, afirmó.

Tras el ingreso —en el primer trimestre del 2025— del edificio Pardo 200 (Miraflores), se aguarda el inicio de la construcción de por lo menos tres proyectos de oficinas (San Isidro y Miraflores), los cuales sumarían cerca de 45,000 m2 a la categoría prime. Estos edificios corresponden a Urbanova, Alpina Inmobiliaria y Fibra, estimando que puedan estar concluidos en el 2027.