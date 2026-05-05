¿Qué aspectos consideraría ahora la CTS para los trabajadores en el Estado? | Foto: Andina
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

Pese a las severas y múltiples advertencias del deterioro de las finanzas públicas, en buena parte, por un incremento significativo del gasto en planillas del Estado, desde el Congreso deciden mirar a otro lado y continúan con el impulso de medidas que agravarían la situación.

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