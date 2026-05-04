El MEF advirtió del fuerte deterioro de las finanzas públicas, por responsabilidad del Congreso y Ejecutivo. (Imagen: Andina)
El MEF advirtió del fuerte deterioro de las finanzas públicas, por responsabilidad del Congreso y Ejecutivo. (Imagen: Andina)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

Calzando con un contexto de contienda electoral y en medio de promesas presidenciales de miles de millones de soles, el Gobierno publicó, en cumplimiento de la normativa, el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas 2026-2029, que tuvo un foco especial sobre la situación de las finanzas del país.

TE PUEDE INTERESAR

Consejo Fiscal “valora el reconocimiento del MEF” de “compleja situación de finanzas públicas”
MEF nombra a Carlos Salazar Vargas Machuca como presidente ejecutivo del OECE
Balcázar sobre compra de aviones: “Con o sin mi aprobación, el MEF tenía que pagar”
“Grati” y CTS para CAS: ahora Congreso quiere que MEF “priorice” pagos del 2026

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.