El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a cargo de su elaboración, advirtió de su fuerte deterioro, explicado en buena parte por un significativo incremento de las remuneraciones en el Estado, por responsabilidad del Congreso y Ejecutivo .

El Consejo Fiscal (CF), mediante un comunicado extraordinario por esta publicación, saludó que, a diferencia de documentos previos, se reconozca que “las finanzas públicas del Perú atraviesan un momento de mayor vulnerabilidad”, debido al deterioro progresivo de sus fortalezas fiscales.

En diálogo con Gestión, el presidente del CF, Alonso Segura, indicó que se trata de la primera vez que el MEF se refiere a esta problemática, sobre la cual se vino alertado desde hace años.

“Al menos es la primera vez en este quinquenio [desde 2021] que el MEF reconoce que hay un problema y uno serio. En los últimos tres años, se ha comenzado a incorporar fuertemente presiones sobre las finanzas que ya es prácticamente imposible de absorber”, resumió.

Nuevo Gobierno “sin espacio” para gastar

Este escenario es de suma relevancia para el país, pues se trata de las finanzas que administrará el siguiente Gobierno. Y aunque hay incertidumbre sobre quién se instalará en Palacio de Gobierno, sí hay certeza en que manejará una “billetera” agujereada.

Segura indicó que, en este contexto, es válido afirmar de que no hay dinero para ejecutar buena parte de las promesas que están haciendo los tres candidatos que pelean los votos por pasar a segunda vuelta [Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga].

La situación es tan crítica que va más allá de quien gane el balotaje y quiera ejecutar su plan de Gobierno, pues se parte de una base sumamente deteriorada.

“En cualquier escenario, va a tener que ser austero porque es imposible [agregar gasto para nuevos proyectos]. El monto de las obligaciones ya aprobadas, y contenidas, aún no incorporadas, es enorme y la disponibilidad del espacio fiscal, básicamente, es negativo hacia adelante”, comentó.

“Si uno costea lo que están ofreciendo, simplemente, no encaja. [Quien asuma] va a tener la menor disposición de dinero en los últimos 30 años (...) Y cualquier promesa ofrecida que se quiera meter [como más gasto], va a tener que decirse qué se corta”, complementó.

Las consecuencias de esta irresponsabilidad financiera compartida ya se ven. Segura recordó, por ejemplo, que para cumplir con lo impulsado desde el Congreso en este año, se tuvo que reducir en casi S/ 8,000 millones lo destinado para proyectos de infraestructura pública.

“Todavía hay una parte [de leyes aprobadas] que sigue sin marco presupuestal [fuente de financiamiento]. En marzo, tuvimos una avalancha de leyes que genera más presión. Estamos hablando de más de S/ 12,000 millones anuales del inicio [aprobado en este año]”, indicó. “Y ya vimos que cancelaron el plan de las becas del bicentenario”, añadió.

De manera general, Segura subrayó que esta actuación desde el Gobierno y validada por el Ejecutivo no es fiscalmente sostenible.

“No es pagable todo lo que están aprobado. El Perú está en una senda insostenible fiscalmente, no es que puede entrar”, subrayó.

Responsabilidad desde el Congreso

Todo este panorama, sin embargo, está lejos de ser una “herencia” ajena de responsabilidad que recibirá quien asuma la presidencia del Perú, pues los tres candidatos con opciones de pasar al balotaje final cuentan hoy con bancadas presentes en el Legislativo : Fujimori con Fuerza Popular, Sánchez con Juntos por el Perú y López Aliaga con Renovación Popular, remarcó Segura.

“Han contribuido a generar este escenario. Entonces, ahora les toca gestionar aquello que generaron. Pero este modus operandi del Congreso debe parar”, señaló.

Al respecto, el presidente del CF resaltó que, en primer lugar, los candidatos deben alertar de esta situación a sus grupos políticos y exhortarlos a detener esta postura.

“También deben ser conscientes de que no pueden ofrecer el cielo porque la situación fiscal es muy apretada. Que instruyan a sus bancadas a ser responsables. Además, deben entrar preparados para, en cuanto ingrese el ganador del balotaje, tome acciones urgentes”, enumeró.

El nuevo Congreso estará conformado por 130 diputados y 60 senadores. (Foto: Congreso)

A este panorama, Segura apuntó que el actual Gobierno debe mostrar mayor decisión y observar las leyes que resulten perjudiciales.

“Ya no importa tanto el tamaño del daño fiscal, se tiene que observar estas propuestas”, sostuvo.

Esto es relevante porque, aunque el perjuicio fiscal ya es severo, hay propuestas en el Congreso que podrían deteriorar más las finanzas del país .

Segura indicó que una es el nombramiento de profesores de educación básica regular, que implicaría un costo adicional de S/ 5,000 millones cada año. A este se suma otro relacionado a homologación de remuneraciones, calculado en casi S/ 4,000 millones.

Impacto en las calificadores de riesgos

El presidente del CF también mencionó que esta “alerta” que realiza el MEF sería tomada de buena manera por las calificadores de riesgo, pues se marca el escenario para la siguiente administración.

“[Con esta advertencia] se le está diciendo a la siguiente administración que puede venir para tener sus propios planes, pero ya es más visible que hay un problema fiscal. El propio MEF lo ha resaltado y ya mirarán [las calificadoras] con mayor detenimiento las cuentas fiscales de Perú”, puntualizó.