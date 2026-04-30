El presidente Balcázar reiteró que el próximo gobierno tiene que evaluar los detalles contractuales de la compra de aviones F-16 a Estados Unidos. Foto: Andina
El presidente Balcázar reiteró que el próximo gobierno tiene que evaluar los detalles contractuales de la compra de aviones F-16 a Estados Unidos. Foto: Andina
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Redacción Gestión
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correspondía a la necesidad de priorizar necesidades básicas de la población, además, cuestionó que se haya realizado la transacción con Estados Unidos “en secreto”.

“Hay bastantes críticas sobre ese tema. O sea, hay críticas en el sentido de que por qué se compró bajo la forma secreta, por qué se evitó que otros países como Alemania (luego fue corregido, ya que el otro postor era Francia) y Suecia pudieran seguir participando de una licitación abierta”, mencionó a Exitosa.

no pertenecen a la decisión de su Gobierno; por lo que instó a quien triunfe en la segunda vuelta electoral a

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“Es un monto demasiado alto. US$ 3,500 millones (...) Se ordenaba al MEF a ejecutar. Con o sin mi aprobación, el MEF tenía que pagar”, añadió.

Además, Balcázar reiteró que “se hablaba de que los F-16 no eran los aviones más modernos”, y recalcó que su prioridad está en “el estado de emergencia” para atender a la población en materia de salud y educación.

Según la empresa Lockheed Martin, los cazas F-16 Block 70 tienen una mayor vida útil y menor costo de ciclo de uso. Foto: Lockheed Martin
Según la empresa Lockheed Martin, los cazas F-16 Block 70 tienen una mayor vida útil y menor costo de ciclo de uso. Foto: Lockheed Martin

Balcázar a favor de promover su censura

Al ser cuestionado

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“No me voy a oponer. Inclusive lo promocionaría a que siga sacando firmas. Soy un hombre demócrata y voy a responder en el momento que sea necesario”, dijo.

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